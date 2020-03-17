西班牙、塞爾維亞、菲律賓抗疫 同日向北京求援

新冠肺炎疫情籠罩全球，中國官媒央視報導，塞爾維亞、西班牙與菲律賓三國同一天向中國求援；與此同時，中國國家主席習近平與義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）通電話，表示急義方所急、攜手戰疫，一時間形成外國競向中國求援防疫現象，分析稱此成了官媒宣傳素材。

央視新聞客戶端報導，塞爾維亞總統武契奇15日發表電視講話，宣布塞爾維亞進入緊急狀態，並將尋求中方醫療援助。塞爾維亞將採取一系列限制措施，包括禁止外國人入境；塞爾維亞人回國需要接受至少14天的強制隔離；關閉所有學校和幼兒園等。

但武契奇強調，中國醫護人員不在禁止入境名單之列，因為「中國是目前唯一能幫助塞爾維亞的國家」。

武契奇表示，塞爾維亞已從中國購買500萬個口罩用於國內防疫，並將尋求中方醫療援助。截至當地時間15日18時，塞爾維亞累計確診新冠肺炎病例48例。

報導指出，同一天，西班牙與菲律賓也向中國尋求技術及物資援助。

中國國務委員兼外長王毅15日應約與西班牙外交大臣岡薩雷斯、菲律賓外長陸辛分別通電話。

岡薩雷斯表示，西班牙面臨醫療物資短缺等困難。希望中方能向西班牙提供醫療物資支持，願同中方舉行兩國醫療專家視頻會議，學習中方抗疫經驗。

陸辛表示，當前菲律賓正面臨醫療物資和設施短缺困難，希望中方伸出援手，並積極考慮向菲律賓派遣醫療專家。

截至15日，西班牙累計確診新冠肺炎病例達7753例，死亡288例；菲律賓確診新冠肺炎病例升至140例，死亡12例。

習近平與義總理通電話將增派醫療專家組

另據中新社報導，習近平16日晚應約同義大利總理孔蒂通電話。習近平指出，中方將急義方之所急，向義方增派醫療專家組，並盡力提供醫療物資等方面的援助。中方願同義方一道，為抗擊疫情國際合作、打造「健康絲綢之路」作出貢獻。

對於部分國家向中國求助以及中國援助義大利等國防疫的消息，中央社指出，已成為中國官媒的宣傳素材。

除了央視，德國之聲中文網報導，中國官媒新華社近日也發表評論，強調多國領袖與國際組織都積極評價中國疫情取得的進展，「認為中國的努力為各國抗擊疫情提供了借鑑，為世界公共衛生安全作出了重要貢獻」。

報導引述美國喬治亞州大學傳播系教授列普妮可娃表示，中國成功在幾個月內，把自己的形象從新冠疫情的「受害者」變成對抗疫情的「老師」與「領導者」的角色，以扭轉疫情爆發初期的負面形象。