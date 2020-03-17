義大利疫情慘烈！ 棺材塞滿教堂駭人畫面曝光

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球，義大利的確診個案突破2萬7千例，成為中國以外最為嚴重的感染國家。近日當地媒體更傳出一段教堂內部的影片，整個空間擺滿棺材的情景怵目驚心，讓不少網友直呼：「真的從沒見過這樣的景象！」

根據《Libero Quotidiano》報導，目前義大利全境皆實施封鎖管制措施，不僅全面禁止公眾集會、運動賽事，民眾除了工作或緊急狀況以外，不得外出。該媒體表示，此影片是未經修改的原檔，攝於義大利西北部的城市貝爾加莫（Bergamo）某教堂。上傳此影片的用意，是希望呼籲義大利的民眾，「所有人真的應該待在家裡」，因為在本月14日一天之內，當地就印製了長達11頁的訃告，緬懷不幸去世的患者，平均每4分鐘就有1人死於新冠肺炎。

從影片中可以看見，大批的棺材整齊地置放在教堂內部，至少有40具以上的棺木，沿著牆面擺滿整個空間，包括幾具體積較小的兒童棺木。現場還有工人正拿著槌子將棺木釘緊，似乎是要準備下葬了，場面令人不寒而慄。

義大利目前已被我國政府列為旅遊警示第三級（Warning）的國家，若從義大利返台需進行居家檢疫14天。疫情嚴峻之際，民眾應避免所有非必要旅遊，防堵疫情擴大。