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#ChineseVirus：川普嗆聲「中國病毒」的爆氣爭議

美新冠疫苗人體測試 完成恐需18個月

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
新冠病毒疫苗研發有進展，已於16日開始首波人體測試，首名志願者接受測試性疫苗注射。（photo by Needpix.com）
新冠病毒疫苗研發有進展，已於16日開始首波人體測試，首名志願者接受測試性疫苗注射。（photo by Needpix.com）

美國搶新冠疫苗人體測試第一名！根據美國公共衛生官員指出，新冠病毒疫苗研發有進展，16日已於西雅圖凱薩永久研究所開始首波人體測試，首名志願者接受測試性疫苗注射。但即使研究進展順利，疫苗從臨床測試至完成認證，至少還需12~18個月。

這款候選疫苗的代號為mRNA-1273，是由美國國立衛生研究院和麻薩諸塞州的生物技術公司Moderna Inc.所開發。由於疫苗本身不含新冠病毒，因此不會被注射液感染而致病。另外，它也不是正在開發的唯一潛在疫苗。世界各地數十個研究小組正在競相研發新冠病毒的疫苗。Inovio製藥也致力研發特效藥，有望下個月在美國問世。

45人志願受測

根據《半島電視台》報導，西雅圖凱薩永久研究所的科學家們在健康志願者的手臂上進行了仔細的注射，開始著手新冠疫苗的第一階段人體測試。負責人麗莎·傑克森博士在實驗前夕表示：「每個人都想在緊急情勢下盡力而為。」接下來要進行的其他幾項測試，將給45名志願者2個月間隔2次的劑量。

「大家都很無助，這是一個絕佳的機會。」西雅圖現年43歲的志願者珍妮佛·哈勒表示，參與這項研究「很酷」，希望為世界做出貢獻。而美國國立衛生研究院的安東尼·福西博士則指出，即使研究進展順利，疫苗從測試到認證還得花費12到18個月內廣泛使用。但如果病毒成為長期威脅，這個過程仍然很重要。

尚在實驗階段

根據《NBC》報導，在世界衛生組織宣布新冠病毒全球爆發後幾天，西雅圖的實驗就開始了。傑克森表示，在大約2個月的測試中，「甚至從不知道這種病毒在哪裡...要接種任何疫苗」，這是前所未有的疫病。研究中，經過精心挑選的18至55歲的健康志願者將比其他人獲得更高的劑量，以測試接種強度。

科學家將檢查是否有任何副作用，並抽取血樣來測試疫苗是否正在增強免疫，尋找富鼓勵性的線索，例如早期在接種疫苗的小鼠中發現的免疫反應。還不知道是否會引起免疫反應，或是否安全，所以要進行試驗，不能馬上提供給普通民眾。

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