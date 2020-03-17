快訊

率團出國引眾怒 里長哽咽：不會領補助 下午抵台說明

英國「土砲災難國家隊」？強生下令勞斯萊斯製造呼吸器

聽新聞
test
0:00 / 0:00

英國「佛系防疫」反而有效？旅英台人揭政府心理戰術：這招高啊！

聯合新聞網 / 綜合報導
英國首相強森。 圖／歐新社
英國首相強森。 圖／歐新社

新冠肺炎COVID-19）疫情全球延燒，各國繃緊神經嚴肅以對，已有千例確診病患的英國卻一反常態採取「佛系防疫」，遭嗆根本棄甲投降。然而時過多日，卻有網友觀察連日狀況後，忽然發現英國「放給他去」這招真是高啊！

英國首相強生（Boris Johnson）12日宣布防疫目標為「群體免疫」，表示只有症狀嚴重者才需要做篩檢，不再計算感染人數，也不禁止大型集會活動，消極應對讓數百名學者完全坐不住，連署要求英國政府盡快採取格嚴格的措施。不過一位旅居英國的台灣人在觀察幾天後，忽然發現佛系防疫對英國這個「耳朵很硬個性高拐」的民族，搞不好很有效。

該名旅英台人曾抱怨，面對疫情英國同事總要她「Keep Calm & Carry On」（保持冷靜）、該來的就會來。但在發現政府真的打算兩手一攤後，民眾開始恐慌，不但出現囤貨搶購的行為，聚會只剩零星出席率，平常超熱門的PUB更是整晚沒有其他客人。

英國民眾開始注重防疫措施。 圖／歐新社
英國民眾開始注重防疫措施。 圖／歐新社

此外，由於政府不宣布停課停班，各大企業只好開始自救，以她的公司為例，先是決定全體員工在家工作減少外出感染機會，平常漫不經心的同事也難得迫不及待地逃回家，讓她十分錯亂：「我前兩個禮拜苦口婆心死勸活勸，拜託你們少出門盡量在家工作，你們全都當笑話，現在才醒？」

不過轉念一想，她忍不住讚英國首相「這招高啊」！她表示，依英國人的難搞個性，若是直接宣布鎖國進入緊急狀態，一定會拿人權、自由等來抗爭搗蛋，最後拖垮整個國家。現在政府直接表明要大家自求多福，甚至表示可能有幾十萬、上百萬人會不幸死亡，馬上激發所有人「我要活下去」的求生意志，「果然是對（犯賤）症下藥！」

雖然她不知道這是否真是英國政府背後的盤算，但據周遭眾人態度丕變的情況可知，這招其實很有效。網友對她的觀察也相當認同，分享自家樓下平常人來人往的市中心大街，在新聞發布後忽然變得非常安靜，科芬園的遊客也少了，更有人笑稱「這樣看起來已經不是防疫戰了，而是實打實的心理戰了」、「用心理戰治國的國家」。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

死也要死得有尊嚴！義大利人搶糧奇景 超市獨留「鳳梨披蕯」無人碰

境外確診大增…台灣防疫打壞一手好牌？ 網友點出關鍵致命敗筆

土砲災難國家隊？英國醫護防疫裝備降級，強生下令勞斯萊斯製造呼吸器

歐美疫情嚴峻英國佛系應對 衛福部醫師傻眼開嗆

相關新聞

英國下令勞斯萊斯製造呼吸器！英國醫護防疫裝備降級的「土法煉鋼」？

因消極防疫政策遭到本國輿論猛轟的英國首相強生（Boris Johnson），16日晚間再度對全英國「防疫喊話」。強生坦承英國當前的疫情趨勢「離義大利的崩潰現況...只剩下3個星期的時間」，因此短期目標即是阻止NHS醫療的全面崩潰，盡可能為疫苗與解藥的研發爭取時間。然而發言中，強生依舊拒絕「下令關閉」全國觀光、外用餐飲與娛樂活動；全英的醫院前線，亦憤怒地抱怨強生政府「故意降級醫護的防護裝備規範」。與此同時，強生16日也急電「英國製造業領袖」，包括大型車廠Jaguar、Vaxhaull、Honda、Nissan，以及製造飛機引擎的空中巴士、勞斯萊斯...等，盡速配合中央的戰時動員，於未來兩星期內「研發並製造完成」3萬組醫療用人工呼吸器。誰知相關對策卻引發了各大車廠的高度困惑與質疑：「誰說工科的就一定能設計醫用呼吸器？」

英、法、德延緩策略引爭議 三分鐘讀懂所謂「群體免疫」

3月15日，新型冠狀病毒肺炎疫情（COVID-19）在各國傳染程度首次超過中國境內。截至香港時間16日12時，中國內地、香港、台灣累計確診81,079例，現存9,998例，死亡3,218例；海外各國累計確診86,979例，現存73,998例，死亡3,282例。其中，歐洲各國以55,303例累計確診，49,963例現存和2,341例死亡尤為嚴重。

東京奧運延否？G7視訊會議後 安倍似有鬆動

日本首相安倍晉三對於東京奧運是否如期舉行，立場似有鬆動。他可能接受有必要因新冠肺炎疫情威脅而延後舉辦。

英國「佛系防疫」反而有效？旅英台人揭政府心理戰術：這招高啊！

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球延燒，各國繃緊神經嚴肅以對，已有千例確診病患的英國卻一反常態採取「佛系防疫」，遭嗆根本棄甲投降。然而時過多日，卻有網友觀察連日狀況後，忽然發現英國「放給他去」這招真是高啊！

日厚勞省公布「群聚感染地圖」 被點名的大分縣抗議

日本厚生勞動省最新公布至3月16日為止，日本國內有824人感染新冠肺炎，有28人死亡。此外，厚勞省還公布「群聚感染地圖」...

馬來西亞鎖國防疫 民眾恐慌擠到超市大掃貨

馬來西亞首相慕尤丁昨晚宣布鎖國防疫措施，18日起至月底禁止外國人士入境、國人出境，全國學校停課兩週，大部分公民營機構關閉...

摩納哥衛生部：國務大臣確診新冠肺炎

據摩納哥侯國衛生部聲明稿，國務大臣特勒（Serge Telle）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）採檢結...

最嚴命令！ 舊金山灣區六郡「就地避難」：部分商業活動停止 居民須留家中

為了防止新型冠狀病毒繼續快速傳播，公共衛生官員下令，灣區六郡必須實施「就地避難」（shelter in place）措施，代表當地絕大部分商業活動都須停止，居民必須留在家中。

防新冠肺炎境外移入 韓國19日起全面入境管制

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）疫情在全球延燒，為防止境外移入案例增加，韓國政府今天宣布19日起將...

留英台生：身旁同學紛返國避難 要防疫情從歐洲倒灌

正在英國約克（York）攻讀碩士的台灣女孩游婉琪，月前一得知英國確診首例就出現在她就讀的學校，早已嚴加戒備，對照英國的「...

微軟關閉全球商店即刻生效！線上服務不中斷

為了防止新冠肺炎疫情蔓延，微軟將關閉全球所有微軟商店，即刻生效。

川普宣布的新防疫措施非強制性 比衛生官員建議的寬鬆

美國總統川普受到外界施壓採取更多措施以減緩新冠肺炎疫情蔓延，川普周一（16日）建議美國民眾停止不必要的旅行、避免去酒吧、...

熱門新聞

圖表看疫情／馬來西亞宣布鎖國、歐盟擬跟進 法國限制人民行動並關閉邊境

中和里長揪團爽玩西葡 臉書打卡「1人1排像商務艙」

疫情全球燒是否宣布禁止入境 陳時中：幾乎了

里長揪團出遊西班牙 指揮中心：這些人領補助會不好意思吧

台灣再增8確診病例達67人 東歐、中東、北非等42國旅警升至三級

全球第一砲！菲律賓關金融市場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。