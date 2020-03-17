英國「佛系防疫」反而有效？旅英台人揭政府心理戰術：這招高啊！

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球延燒，各國繃緊神經嚴肅以對，已有千例確診病患的英國卻一反常態採取「佛系防疫」，遭嗆根本棄甲投降。然而時過多日，卻有網友觀察連日狀況後，忽然發現英國「放給他去」這招真是高啊！

英國首相強生（Boris Johnson）12日宣布防疫目標為「群體免疫」，表示只有症狀嚴重者才需要做篩檢，不再計算感染人數，也不禁止大型集會活動，消極應對讓數百名學者完全坐不住，連署要求英國政府盡快採取格嚴格的措施。不過一位旅居英國的台灣人在觀察幾天後，忽然發現佛系防疫對英國這個「耳朵很硬個性高拐」的民族，搞不好很有效。

該名旅英台人曾抱怨，面對疫情英國同事總要她「Keep Calm & Carry On」（保持冷靜）、該來的就會來。但在發現政府真的打算兩手一攤後，民眾開始恐慌，不但出現囤貨搶購的行為，聚會只剩零星出席率，平常超熱門的PUB更是整晚沒有其他客人。

英國民眾開始注重防疫措施。 圖／歐新社

此外，由於政府不宣布停課停班，各大企業只好開始自救，以她的公司為例，先是決定全體員工在家工作減少外出感染機會，平常漫不經心的同事也難得迫不及待地逃回家，讓她十分錯亂：「我前兩個禮拜苦口婆心死勸活勸，拜託你們少出門盡量在家工作，你們全都當笑話，現在才醒？」

不過轉念一想，她忍不住讚英國首相「這招高啊」！她表示，依英國人的難搞個性，若是直接宣布鎖國進入緊急狀態，一定會拿人權、自由等來抗爭搗蛋，最後拖垮整個國家。現在政府直接表明要大家自求多福，甚至表示可能有幾十萬、上百萬人會不幸死亡，馬上激發所有人「我要活下去」的求生意志，「果然是對（犯賤）症下藥！」

雖然她不知道這是否真是英國政府背後的盤算，但據周遭眾人態度丕變的情況可知，這招其實很有效。網友對她的觀察也相當認同，分享自家樓下平常人來人往的市中心大街，在新聞發布後忽然變得非常安靜，科芬園的遊客也少了，更有人笑稱「這樣看起來已經不是防疫戰了，而是實打實的心理戰了」、「用心理戰治國的國家」。