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最嚴命令！ 舊金山灣區六郡「就地避難」：部分商業活動停止 居民須留家中

世界日報 / 編譯組／灣區16日電
舊金山灣區遊民經常無水可用，讓專家憂心很難做到預防性的防疫。(美聯社)
舊金山灣區遊民經常無水可用，讓專家憂心很難做到預防性的防疫。(美聯社)

為了防止新型冠狀病毒繼續快速傳播，公共衛生官員下令，灣區六郡必須實施「就地避難」（shelter in place）措施，代表當地絕大部分商業活動都須停止，居民必須留在家中。

被下令實施就地避難的灣區六郡是：舊金山、聖他克拉拉縣、聖馬刁縣、馬連縣、康曲柯士達縣和阿拉米達縣。

聖馬刁市長庫塔爾斯（Joe Goethals）表示，聖馬刁市將從16日下午起實施這項措施，他相信這項命令是美國國內爆發新冠疫情以來，實施的最嚴格措施。

舊金山市長布里德（London Breed）也證實，舊金山將從17日0時起實施「就地避難」，「除非有必要」，居民必須留在家中。

庫塔爾斯表示，根據「就地避難」規定，只有消防局、醫院、超市、藥房和特定服務可以營業，民眾可以前往超市購買必需品，或到特定服務商家要求服務。庫塔爾斯強調，商店會保持貨源充足，呼籲民眾無須搶購。

本身也是公共衛生專家的庫塔爾斯說：「待在家中是我們現在應對疫情最好的方式。」他表示，各社區正在設法減緩病毒傳播的速度，以防止確診病例突然大增，醫院失去容納病患的能力。

目前還不清楚當局將如何執行這項命令。

新冠肺炎 COVID-19 舊金山

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