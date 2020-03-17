最嚴命令！ 舊金山灣區六郡「就地避難」：部分商業活動停止 居民須留家中

因消極防疫政策遭到本國輿論猛轟的英國首相強生（Boris Johnson），16日晚間再度對全英國「防疫喊話」。強生坦承英國當前的疫情趨勢「離義大利的崩潰現況...只剩下3個星期的時間」，因此短期目標即是阻止NHS醫療的全面崩潰，盡可能為疫苗與解藥的研發爭取時間。然而發言中，強生依舊拒絕「下令關閉」全國觀光、外用餐飲與娛樂活動；全英的醫院前線，亦憤怒地抱怨強生政府「故意降級醫護的防護裝備規範」。與此同時，強生16日也急電「英國製造業領袖」，包括大型車廠Jaguar、Vaxhaull、Honda、Nissan，以及製造飛機引擎的空中巴士、勞斯萊斯...等，盡速配合中央的戰時動員，於未來兩星期內「研發並製造完成」3萬組醫療用人工呼吸器。誰知相關對策卻引發了各大車廠的高度困惑與質疑：「誰說工科的就一定能設計醫用呼吸器？」

2020-03-17 12:49