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馬克宏向病毒宣戰 法國全境封鎖、關閉邊境

聯合晚報 / 編譯徐榆涵／綜合報導
法國總統馬克宏16日發表電視演說，宣布法國將於當地時間17日中午起實施強制封鎖。 法新社
法國總統馬克宏16日發表電視演說，宣布法國將於當地時間17日中午起實施強制封鎖。 法新社

新冠肺炎疫情持續升溫，歐洲各國試圖防止新冠病毒傳播，德國、法國和英國皆採取更嚴厲措施，減少社交接觸。

英國廣播公司（BBC）報導，法國總統馬克宏宣布，法國將於當地時間17日中午起實施強制封鎖，這與義大利和西班牙的全境封鎖措施類似，他表示，「我們正處於一場衛生大戰」。

馬克宏在愛麗舍宮發表20分鐘全國演說時說，法國居民自17日中午起必須待在家中，除非有特殊事由，否則違者將受罰，禁令維持至少15天。此外，已與其他歐盟國家達成協議，17日起將關閉邊境30天。

馬克宏在演說中刻意避免使用「封閉」一詞，但他指出， 17日開始，只有必要活動才能出門，例如採買食物、看病、上班，且都需與人保持距離，並強調，「違反規定將會受罰」。

馬克宏還表示，將出動軍隊協助運送病患至醫院，以及延後原定本周末舉行的第二輪地方選舉。他還向企業保證，「任何規模的法國企業都不會面臨崩潰風險」。

德國總理梅克爾也宣布一系列更嚴格的防疫措施，包括關閉大多數商店、娛樂和宗教場所，餐廳桌子必須保持一定距離，並在限制時間內營業，及呼籲居民取消任何國內外旅行。

目前德國與法國、奧地利、瑞士和盧森堡的邊境交通僅限於貨物運輸和通勤工作的人員。而與荷蘭和比利時的邊境尚未受到影響。

近日有德國官員說，美國總統川普試圖重金挖角一家德國生技公司的科學家和技術，為美國獨家生產疫苗。對此，德國外長馬斯（Heiko Maas）表示，「我們不允許其它人獨占研究成果」。

與德法相比，英國的防疫措施仍較為鬆散，僅呼籲大眾避免進行不必要的旅行，及建議民眾盡可能在家工作，並避免前往酒吧、俱樂部、電影院和社交場所，盡可能減少與他人接觸。

新冠肺炎 COVID-19 馬克宏 法國

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