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整理包／圍堵新冠肺炎疫情 世界多國進入「新鎖國時代」

聯合新聞網 / 綜合報導
義大利因疫情嚴重，10日起全國封鎖，圖為11日的羅馬市鮮花廣場，一名外送員戴著口罩騎自行車。路透
義大利因疫情嚴重，10日起全國封鎖，圖為11日的羅馬市鮮花廣場，一名外送員戴著口罩騎自行車。路透

新冠肺炎COVID-19）疫情從中國大陸擴散至全球，各國也開始積極展開防疫手段，全面啟動「鎖國」政策圍堵疫情。歐盟擬關閉邊境30天，歐盟領袖一旦同意執行，將是疫情爆發後連動最多國家的大規模入境限令。此外，菲律賓也宣布暫時關閉股市、債市和匯市交易，成為全球第一個因為新冠肺炎疫情擴大而關掉金融市場的國家。

聯合新聞網整理以下，包含「境內」如限制民眾外出活動、出境；「境外」如關閉邊界等各國封鎖的應對措施。

境內封鎖：

義大利全國封鎖

10日宣布全國封鎖，時間到4月3日為止，祭出全球迄今最激烈的防疫措施。全義各地區的居民除了工作或健康等緊急因素，不得任意出城。全義學校延長關閉至4月3日。

西班牙全國封鎖

3月15日開始採取為期15天全國封鎖措施，禁止民眾離開住家，除非是外出前往工作或採買民生必需品等。

德國下外出禁令

17日下令關閉商店、餐廳縮短營業時間、宗教場所暫停集會，並要求公民待在家裡。

美國舊金山「就地避難」

17日開始的直到4月7日，包括矽谷在內的當地舊金山市民若沒有特別需要，實施「就地避難」，居民必須留在家中，多數商家將會暫停營業。

境外封鎖：

以色列全面封關

以色列政府3月9日晚間宣布鎖國對策。自12日起，以色列將對無差別對「海外入境者」強制實行14天的防疫隔離；不能承諾並提供隔離計畫的外籍人士，將被拒絕入境。

加拿大關閉邊界

17日政府決定關閉邊界，禁止所有非加拿大公民或永久居民入境，加國公民直系親屬、美國公民、外交官和空服人員除外。

境內、境外皆封鎖

法國進入「戰爭狀態」

法國總統馬克宏表示現在法國處在「戰爭狀態」，居民自17日中午起必須待在家中，只有必要活動才能出門，例如採買食物、看病、上班，且都需與人保持距離，否則違者將受罰，禁令維持至少15天。此外，已與其他歐盟國家達成協議，17日起將關閉邊境30天。

捷克全國封鎖

捷克16日起禁止所有外國遊客入境，所有捷克公民也不得出境。

馬來西亞「鎖國」

18日起至31日鎖國自保，禁止所有國人出國，也禁止所有外國人入境。

馬來西亞預期新冠肺炎疫情將蔓延很久，首相慕尤丁宣布，從18日到31日封鎖全境，防止新冠肺炎疫情擴大。 美聯社
馬來西亞預期新冠肺炎疫情將蔓延很久，首相慕尤丁宣布，從18日到31日封鎖全境，防止新冠肺炎疫情擴大。 美聯社

新冠肺炎 COVID-19

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