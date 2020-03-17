謠言猶如新冠病毒！義國台人：義大利等於武漢恐言過其實

2020年米蘭時裝週剛結束，但全球精品業卻高興不起來。

新冠肺炎來襲、精品門市歇業，歐美時尚圈同聲預測，2020年將是時裝精品界最黯淡的一年。

「義大利疫情爆發的時間點，正值米蘭時裝週如火如荼展開，政府選在此時公布感染人數，絕對會衝擊今年秋冬時裝的銷售業績，」在當地投入精品產業多年的台灣人Yin觀察，買家不來，想買的也縮手了，疫情沒有結束，時裝品牌看不見春天。

她透露，由於義大利時裝界人士已改為居家工作，因此各大知名品牌的秋冬新款上架時間暫未改變，但中國延後開工、疫情不確定性仍在，目前沒人敢保證，今年秋冬新款時裝是否延期。

生活在義大利的Yin接受《遠見》越洋專訪時表示，「此時是秋冬新品選貨的旺季，新冠病毒恐衝擊精品業者的未來營收。」Yin取得博科尼大學（Bocconi University）時尚設計與奢侈品營運管理學位後，留在當地從事精品事業，也投入時裝品牌電商工作。

3月8日大區封城，義大利人才驚覺疫情的嚴重性

有了嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的經驗，Yin在亞洲爆發大規模新冠肺炎疫情群聚感染時，看見中國、南韓的確診個案急遽攀升，便提高警覺。

「不太妙！」人在時裝週現場的Yin，當時正辦理某品牌10週年的慶祝盛會。她形容，每個人被關在密閉空間看秀、參加派對，是一件相當危險的事情，無奈身為活動工作人員，不可能特立獨行戴起口罩，內心只能不斷糾結、祈求平安無事。

「周遭同事和朋友是直到政府宣布封鎖倫巴底大區（Lombardia）、公司開始討論未來在家工作時，才對疫情提高警覺。」Yin坦言，當疫情肆虐亞洲地區，自己已將口罩、乾洗手用品放在隨身包包，不過看在當地朋友眼中，似乎過度反應了。

隨著義大利疫情急遽升高，嚴重性已經超越南韓，淪為中國以外的最嚴重疫區，義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）於3月8日簽署緊急法令，下令倫巴底大區（Lombardia）採取隔離管制措施，時隔兩天，再宣布「封鎖」的紅線擴大至義大利全國，直至4月3日解除限令。

「台灣親友很關心我的健康狀態，但我不會回去，」Yin表示，飛機是密閉空間，且目前採取居家工作，外出感染的機率已大幅減低，若真像台灣媒體說得這麼慘，「我現在就會飛回台灣避難」。

台義文化大不同，義國並無外界口中如人間煉獄

為防堵疫情擴散，義大利史無前例的停止所有活動，所有民眾不得隨便外出行動，除非因商業或健康等必要因素，才准出門。一名義大利記者里卡多（Riccardo）形容現在的義大利，「生活有序的社會正遭新冠病毒破壞」。

此時，台灣媒體及網友不斷傳來義大利駭人的消息，有一則內容是，一名當地人被政府遺棄，淪為在家伴屍生活24小時的犧牲者。Yin未等記者說完，便直言「這件事被炒作到太誇張了」。

事實上，該名死者本身有癲癇疾病，是醫護人員前往當事者住家治療時病逝，且因家屬接受完檢驗，要求在家自我隔離等待檢驗結果，才會出現目前的謠言。Yin表示，義大利病床不足是事實，除了確診重症需留院治療，其餘疑似個案在檢驗結果出爐前，都被要求先返家居家隔離。

台義媒體對於這則疫情新聞的報導內容，出現明顯落差。Yin指出，義大利媒體也關注這則疫情新聞，但僅占新聞版面的一小部分，加上當事人情緒緊張、壓力增加，才會將畫面錄下來對外求助，並非外界所說的「伴屍多日」。

其實義大利封城還是可以進出，但必須受到嚴格管控。「媒體或網友直接拿『中國』『武漢』等字眼來形容義大利，可說是言過其實，」Yin認為，可能是義大利資料經過台灣民眾的翻譯過程被誇張化，但即使封城多日，她沒有感受到外界說的那麼誇張或嚴重，「目前就是做好隔離，讓自己維持健康」。

Yin坦言，台灣有SARS防疫經驗，不論政府或民眾都能相對謹慎防範，相較之下，義大利確實做得不足，但政府仍積極宣導民眾應如何留意健康，甚至提醒年長者、慢性病患者是危險族群，應當格外小心。

義大利人是樂天民族。曾有人說，當外界為了戰爭，積極研發最新武器之際，義大利人恐怕還在思考，如何將義大利麵裝進罐頭，隨身帶去戰場前線。Yin笑說，「這段期間賣場裡確實買不到義大利麵，畢竟這是當地人最喜歡的食材，不過，除了防疫用品銷售一空之外，其餘的商品想買還是買得到。」

面臨史無前例的疫情衝擊，義大利政府以封國緊急應對，當地人除了謹慎防範，仍持續在家裡為時尚產業、為秋冬時裝精品繼續擘畫，靜待疫情結束。

（作者／ 江星翰 本文出自2020.3.13《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）