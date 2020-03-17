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比爾蓋茲：新冠肺炎是百年一遇的世紀病毒

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
比爾蓋茲。歐新社
比爾蓋茲。歐新社

一直以來，在公益活動上總是不遺餘力的微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates），經常貢獻一己之力提升人類福祉，他不僅曾捐出1億美元提供阿茲海默症（Alzheimer's disease）的研究與治療，在再生能源、癌症疫苗、人工智慧和未來肉的付出上，更是全力支持研究的開發。

隨著新冠肺炎在中國（China）武漢爆發後至全球擴散，當今全世界已陷入一種有如末世般的恐慌，病毒從亞洲迅速傳染至歐、美，誇張的嚴峻程度是許多國家醫療體系已沒辦法負擔的沉痛，它除了致死率高，傳染性極強和潛伏期長的盲點，成了防疫上最難掌握的破口。

為此，比爾蓋茲強調，「新冠肺炎可能是百年一遇的世紀病毒。」

捐出1億美元支援新冠肺炎的研究

比爾蓋茲日前在《蓋茲筆記》（Gates Notes）發表文章表示，「我希望情況不會那麼糟，但我們應該都做出最壞的打算。」

比爾蓋茲和他的妻子梅琳達蓋茲（Melinda Gates）於2000年成立了比爾和梅琳達蓋茨基金會（The Bill and Melinda Gates Foundation），以幫助改善全球的健康問題和消除極端貧困的現象。而針對新冠肺炎，比爾蓋茲更宣布將捐出1億美元，幫助尋找開發疫苗的方法和對病毒的檢測技術，特別是針對貧困的人群。

他分享，新冠肺炎對世界構成了嚴重威脅，這是因為它比許多其他致命病毒致死率更高、且更具傳染性。

「首先，病毒不僅可以殺死健康的成年人，像是中國的醫師李文亮，它還殺死了許多存在健康問題的老年人。其次，新冠肺炎的傳染速度非常快，普通感染者會將疾病傳播給另外2、3個人，這2、3個人再傳染給更多人，最後病例就成指數級擴散。」

而更嚴重的是，通常帶原者在傳染時，往往都是還沒出現任何病徵時，這讓新冠肺炎比其他任何病毒都更難以掌握和控制。

新冠肺炎比季節性流感嚴重得多

比爾蓋茲表示，新冠肺炎的死亡率比典型的季節性流感都還要嚴重得多，世界衛生組織（WHO）估計，新冠肺炎的死亡率約0.7％至4％不等，這取決於該國醫療保健系統的強度和質量。

他分析，根據疾病預防控制中心的數據，目前新冠肺炎的死亡率總體約落在1％，介於1957年造成110萬人死亡的亞洲流感（0.6％）和1918年造成全球5000萬人死亡的西班牙流感（2％）之間。

因此，比爾蓋茲呼籲，世界各國的領導人應該都預先做好大流行的準備與預防，並試圖幫助延緩病毒的傳播。

他提到，「許多未開發和開發中國家的衛生健康系統非常薄弱，因此像新冠肺炎這樣的病毒會很快使得該國的醫療體系不堪負荷，鑒於較富裕的國家自然有能力將人民放在首位，較貧窮的國家則幾乎沒有對病毒的防禦能力。」

比爾蓋茲提出3點具體建議做法

戴口罩和勤洗手成了最根本的防疫基礎圖／戴口罩和勤洗手成了最根本的防疫基礎

為此，比爾蓋茲也提出了3點建議的做法：

1、富國必須幫助窮國

若新冠肺炎開始爆發在醫療系統沒有那麼齊全的國家，它們將沒有特別的儀器可供醫治，情況將變得無可估量的惡化，特別是本身就被內亂和戰爭侵擾的地區，影響會非常嚴重。

比爾蓋茲呼籲，若情況允許，富國應該幫助沒有能力的窮國，當醫療體系能建立起來，才有望抑制未來的疫情

2、更好且更大規模的疫苗開發系統

抑制疾病的當務之急，便是疫苗系統的開發和誕生，全球正迫切需要一個更開放的平台，以足夠快的速度大量生產疫苗，以扭轉疾病大流行的態勢，這還牽涉到疫苗若開發成功後，完善的物流系統和密切交流的外交手段，這些都需要大筆資金。

3、各國和企業應該共享訊息

比爾蓋茲期望，全球應該要有一個中央資訊數據資料庫，所有需要資訊的政府和相關組織都可以彙整和擷取資料──甚至在專業的醫療人才上，也能夠有人隨時能被指派去他國幫助病毒分株和研究疫苗的專員──雖然這可能會花費高達數10億美元，但考量到人類的痛苦和經濟上的慘烈，回過頭來看，這其實非常便宜。

（作者／魯皓平 本文出自2020.3.16《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

新冠肺炎 COVID-19 比爾蓋茲 疫苗 疫情

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