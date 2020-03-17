全球感染、死亡首度超越大陸 陸專家：疫情今夏不可能結束了

聯合報 / 記者林則宏、編譯胡夢瑋／綜合報導
復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏認為，新冠肺炎疫情今年夏天結束基本已不可能，甚至成為跨年度疫情的風險已愈來愈大。 （中新網）
復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏認為，新冠肺炎疫情今年夏天結束基本已不可能，甚至成為跨年度疫情的風險已愈來愈大。 （中新網）

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏指出，世界衛生組織（ＷＨＯ）正式宣布，新冠病毒進入全球大流行狀態後，歐洲出現了暴發的態勢，成為世界疫情中心。他認為，按當前全球抗疫情況，這次疫情要在今年夏天結束基本已經不可能了。

據大陸國家衛生健康委員會通報，十五日全大陸新增確診病例十六例，其中四例為湖北武漢，另外十二例均境外輸入。

英國衛報報導，中國大陸以外的全球新冠肺炎感染及死亡人數，已首度超過大陸。至十六日晚間為止，大陸以外全球確診人數至少九○八○一人，而大陸確診人數為八○八六○人，死亡三二一三人。

十六日大陸只增加十六個確診病例，大陸以外的新增確診案例則急遽上升，十六日增加至少一一九○四例。大陸以外疫情最嚴重的國家是義大利，目前累計將近二萬五千起確診案例，一千八百多人喪生。

全球疫情升溫，大陸官方昨表示，鑑於疫情已在一四三個國家和地區蔓延，不建議民眾出境旅遊。

張文宏在復旦大學附屬華山醫院感染科微信公眾號發表的文章指出，義大利已成為早期防控失敗的典範。他表示，中國已邁過「至暗時刻」，但歐洲成為疫情新中心，中國仍面臨輸入性風險，如果義大利和伊朗的疫情繼續向縱深演化，跨年度疫情風險也將愈來愈大。

新冠肺炎 COVID-19 義大利 復旦大學 公眾號 伊朗

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