義西法英 單日死亡新高

歐洲新冠肺炎疫情最嚴重的三個國家，十五日都創下單日死亡人數最高紀錄。義大利新增死亡病例三六八人，累計一八○九人死亡，西班牙新增九十七死，法國增加廿九死。

英國也出現單日死亡人數最高紀錄，新增十四死，累計死亡卅五人。

西班牙十六日暴增近一千例確診，累計八七四四例，累計二九七人死亡。

法國十五日新增九百多例確診，累計五千多例，累計一二七人死亡。

歐洲各國政府已紛紛限制公民移動，並加嚴邊境管制。德國十六日起實施與法國、瑞士、奧地利、丹麥和盧森堡間邊境管制，葡萄牙則加強與西班牙間邊境管控。

捷克推出最嚴格的封鎖措施：自當地時間十五日午夜起至廿四日止，除上下班、採買食物或藥品、緊急探訪家人的理由之外，民眾的自由移動都將受到嚴格限制。

奧地利十六日起禁止五人以上聚會。許多歐洲國家都關閉學校。

愛爾蘭要求酒吧暫停營業直至廿九日。根據愛爾蘭政府十五日公布的數據，愛爾蘭確診案例累計一六九例，兩人死亡。

瑞士十五日新增八四一例確診，累計二二二○例，十四人死亡。西班牙和法國各自採取嚴厲管制措施。

【編譯郭宣含／綜合報導】截至十五日，全美四十九州、波多黎各、和華盛頓特區累計確診病例達三七八二例和至少六十九人死亡。聯邦疾病防治中心呼籲美國民眾未來八周避免五十人以上集會，國家傳染病研究所主任佛奇表示，他樂見全美封鎖十四天等激進防疫措施，估計要數個月美國才會回歸常態。