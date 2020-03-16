非洲防疫挑戰多 恐物資、醫療匱乏

「非洲的疫情像顆不定時炸彈。」新冠肺炎疫情全球蔓延，非洲近日撒哈拉以南，多國開始傳出疫情後，非洲出現確診的國家數來到了24國。專家警告，非洲醫療體系弱、醫療資源缺乏、以及許多人口本身患有其他傳染病等因素，疫情若嚴重爆發，非洲國家恐無力回天。

根據《彭博》的報導，南非總統拉瑪佛沙15日宣布，國內的新冠肺炎疫情已達到「國家災難」狀態，隨即祭出關閉學校、旅遊限制、禁止大型集會等應對措施。南非11天前才傳出首例確診，至今累積61例，另外盧安達、赤道幾內亞、納米比亞等國也都在14日傳出確診消息，使非洲確診國家來到24國。

非洲防疫隱憂多

美國期刊《科學》指出，目前非洲國家的防疫重點為入境管制，會向入境旅客量體溫，並調查近期旅遊史，但此項措施的漏洞在於，無法察覺出仍在潛伏期的病人，公衛專家恩圖米認為，恐怕還有很多漏網之魚。

非洲國家缺乏健康照護資源，是面對疫情的一大隱憂。一份2015年的資料顯示，在人口數5000萬人的肯亞，只有130個加護病床，以及約200名專業重症監護護理，臨床傳染病學者艾德提法表示，其他非洲國家也面臨類似困境，「沒有全民健保和健康照護，非洲國家很難應對大批的嚴重病例。」

高溫為天然屏障

目前為止，撒哈拉以南非洲的確診病例多數由歐洲傳入，其次為美洲及亞洲，尚未有社區傳染的案例，該區的防疫優勢在於人口平均年齡為世界最低，一般來說，年輕人受新冠肺炎的影響較輕微。此外，非洲國家普遍的高溫氣候也被視為阻隔病毒的天然屏障。

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