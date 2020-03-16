新冠病毒疫苗試驗 美16日展開

川普政府官員15日表示，旨在保護國民抵抗新冠病毒的疫苗，即將自16日起展開臨床試驗，本實驗由國家衛生院資助，地點在西雅圖市「凱撒醫療集團華盛頓健康研究中心」(Kaiser Permanente Washington Health Research Institute)。

美聯社15日報導，透露本消息的官員要求匿名，原因在實驗尚未公開宣布；第一名受測者將在16日收到實驗性疫苗。

公共衛生官員表示，任何疫苗的效力，要花上1年到18個月才能證實。

這項臨床實驗一開始由45位年輕、健康的志願者參加，接受由國家衛生院及「現代公司」(Moderna Inc.)共同研發的注射劑。受測者將注射不同劑量的疫苗，他們不會因此而感染，原因在疫苗本身不含新冠病毒。實驗的目標純粹在檢查看疫苗不會出現令人憂心的副作用，為接下來更大型測試鋪路。

新冠病毒不斷擴散，全世界有數十個研究團隊正快馬加鞭，想造出疫苗。由新科技研發的注射劑比起傳統預防接種，不僅生產起來更快，效力也更強。有些研究員甚至想先行開發暫時疫苗，比如一些注射劑，保護人體健康一、兩個月，等候效力更長的疫苗研發出來。

感染新冠病毒，大多數人只會出現輕微症狀，比如發燒、咳嗽。但對另些人，尤其是老年人及已有健康毛病的人，可能會引發較嚴重病情如肺炎。新冠疫情已造成全球15萬6000人以上感染確診，5800多人死亡。

美國已有60多人因感染新冠病毒而喪生，確診病例超過3000，疫區橫跨49州及華府特區。

絕大多數患者會痊癒。世界衛生組織表示，病情輕微者約兩星期便康復，較嚴重者則要三到六週。