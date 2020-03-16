又是公主號！3郵輪傳疫情 紐西蘭、智利拒乘客登岸
繼鑽石公主號、至尊公主號後爆發疫情後，又有郵輪傳出病例而遭拒絕靠岸。智利和紐西蘭皆要求傳出疫情的郵輪停靠在港口附近，三艘船上全員不得下船。
智利衛生部14日宣布，已下令郵輪「銀海探險號」和「精鑽尋蹤號」停靠在南部港外隔離，兩艘船共有1300百多名乘員。
銀海探險號上一名85歲英籍乘客在智利南端港口城市卡列塔托爾特爾下船後，出現新冠肺炎症狀，隨後確診。智利衛生部長馬納立在記者會表示：「銀海探險號目前被隔離在卡斯楚港外，該名患者新冠肺炎篩檢結果是陽性，但狀況良好。」
馬納立說，另一艘精鑽尋蹤號也出現新冠肺炎疑似病例，當局禁止該郵輪靠港。兩艘郵輪都是專門載遊客在南美洲巴塔哥尼亞地區的智利峽灣航遊。
另外據報導，美國旅遊公司嘉年華郵輪集團12日宣布，所有公主號停航60天，正在海上的公主號郵輪將在17日前就近靠港結束航程。然而，紐西蘭衛生官員15日表示，「黃金公主號」出現新冠肺炎疑似病例，現停靠在南島基督城附近港口阿卡羅阿，船上載有3700名人員。
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