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影／惡意散播病毒？ 男搭地鐵超噁行徑引眾怒

聯合新聞網 / 綜合報導
男子在地鐵上做出的噁心行徑，讓乘客痛批實在是太誇張。圖/Twitter
男子在地鐵上做出的噁心行徑，讓乘客痛批實在是太誇張。圖/Twitter

新冠肺炎COVID-19）延燒全球，歐美相繼祭出防疫措施，希望能防堵疫情持續擴大。近日暴增確診病例的歐洲，竟又傳出一名男子在搭乘地鐵時，將口水塗抹在車廂握桿上的噁心事件。目睹的民眾將影片上傳到社群媒體推特上，引發網友一陣熱議。目前該名男子已被逮捕，負責營運的布魯塞爾交通公司也暫停使用該輛列車。

根據《 Independent 》報導，從影片中可以看到，該名男子雖然一開始戴著口罩，但他隨後卻將口罩拉下，將手伸入口中，把口水來來回回地塗抹在列車的握桿上，行徑相當誇張。事後該名男子還裝作什麼事都沒發生一樣，倚靠著車門繼續搭乘。上傳影片的乘客，在推特上說到：「看看這個人！他一定是感染了新型冠狀病毒，竟然對地鐵上的握把做出這種事，千萬別再碰握桿了！」

對此，布魯塞爾交通公司（STIB-MBIV）表示，該名男子並沒有感染新冠肺炎，是喝醉酒才會做出如此脫序的行爲，目前已被警方逮補，事發的車輛也將暫停運行，以防任何感染的事件發生。布魯塞爾交通公司強調：「我們的車輛每天都會進行清潔」。

由於目前歐洲的疫情告急，在敏感時機下，不論該名男子的動機為何，都已引起民眾恐慌。網友看了影片，紛紛痛批男子的行爲不當、直指他是惡意在傳播病毒，直呼：「應該被逮補才對」、「不懂他的心態是什麼」、「真的太誇張了！」

新冠肺炎 COVID-19

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