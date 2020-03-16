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佛系抗疫太要命？ 英學者上書喊不

聯合報 / 國際組／綜合報導
英國疫情升高，圖為英國央行前已有民眾戴起口罩。（路透）
英國疫情升高，圖為英國央行前已有民眾戴起口罩。（路透）

英國宣布最新防疫措施，但內容太過薄弱，幾乎等於沒有措施，至少有三百多名英國與海外學者昨簽署聯名信，對佛系應變措施深感憂心，英國目前病例增加幅度，可能在幾天內確診人數會達到上萬人，要求英國積極防疫。

專家批評英國防疫太過鬆散，是拿人命開玩笑，加上近日爆增的死亡人數，讓首相強生備受壓力，據傳英國政府可能在本周宣布提升防疫計畫，禁止群眾集會，但是否會有其他措施仍不得而知。

英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，三百多名英國與海外專家、學者橫跨各界，學者在聯名信中表示，他們對政府在十二日公布的應變措施深感憂心，目前英國病例增加幅度，和義大利西班牙法國德國的增長趨勢相符，代表幾天之內英國確診人數會達到上萬人。

對於各界猜測英國想透過讓多數民眾感染、以達到免疫的「群體免疫」作法，學者認為「現階段這不是可行的選項」，這將讓英國醫療體系承受更大壓力，也讓許多人的生命陷入不必要的危險境地。

信中表示，英國如果現在立即宣布政策，讓民眾減少社交接觸，將可大幅減緩確診病例增幅，拯救上千人性命。英國應立刻施行更嚴格的手段，如同世界各國正在採取的舉措。

英國政府的防疫作為和全球各國大不相同，強生至今抗拒採取嚴厲措施，認為「還不到時候」，英國目前沒有宣布關閉學校、店家，也沒有發布旅遊禁令，但許多大學已自行停止授課，或改成線上教學。

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