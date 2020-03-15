新冠肺炎一旦在非洲擴散 後果不堪設想

德國醫療救助組織action medeor的主席伯恩斯曼（Christoph Bonsmann）在接受新教新聞通訊社採訪時表示，該組織無力為所有人提供醫療幫助。他說，非洲大陸很多國家都缺少止疼藥、抗生素和靜脈注射用品。另外，目前也無法向非洲大陸提供運輸口罩、醫用手套、防護服等防護用品。

伯恩斯曼說，新冠病毒造成的危機直接導致藥品緊缺。他表示：「目前還無法預測，是否會出現藥品短缺導致病人死亡的情況。」

新冠病毒帶來的危機造成中國大量工廠停工停產，導致很多藥品原材料供應短缺。伯恩斯曼說，肯亞目前就遇到這種情況，該國無法獲得足夠的用於生產藥品的原料。與此同時，印度宣布禁止藥品出口。而該國原本是藥品出口的主要國家之一。

另外，新冠病毒危機也為非洲的貨物運輸帶來極大的負面作用。由於運輸成本大幅提升，肯尼亞蒙巴薩港和烏干達首都坎帕拉之間的運輸線路已經停滯。中國停工造成的產量降低，這導致非洲境內運輸量減少，而單位運輸成本就隨之增加。德國醫療救助組織action medeor表示，目前在非洲運輸物資的價格比以前高出兩倍還多。

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