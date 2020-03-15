共同對抗疫情！全球各大宗教暫停團體活動 以直播取代聚會

全球各大宗教都積極運用科技，與信徒共同對抗疫情！全球許多宗教團體如天主教、基督教、伊斯蘭教等，為了避免團體活動導致大規模群聚感染，紛紛決定取消團體宗教活動，並開始研議透過社群媒體直播等方式，繼續為信徒們提供服務。

各大宗教防疫措施

根據《英國廣播公司》報導，因為武漢肺炎疫情持續延燒，世界各大宗教團體也決定響應防疫，要用科學方式來面對這場公衛危機。儘管英國政府尚未禁止大型集會，英國天主教會率先宣布，將暫停天主教徒每週日的彌撒活動。而英格蘭教會也宣布，將不再傳遞奉獻盤，避免交互感染。

英國穆斯林委員會也呼籲各地清真寺要開始制定應變計畫，為即將在四月後半開始的齋戒月做準備，避免相關活動因禁止大型集會而受到影響。聯合猶太會堂則呼籲其信眾不要一如往常地握手或親吻宗教文物。

運用科技線上服務

《波士頓環球時報》指出，波士頓區域的各大宗教團體則已經紛紛取消各項大型團體活動如天主教的彌撒和伊斯蘭教的主麻日禮拜。基督聯合教會的肯德里克斯牧師就表示，現在讓不同世代的人齊聚一堂進行唱歌、彼此擁抱問安等動作，風險實在太大。

而基督聯合教會也正在嘗試透過社群媒體或串流科技，讓信眾能在不出門的狀況下繼續享受教會服務。天主教會也不遑多讓，已經透過旗下的「天主教電視」頻道，直播每日彌撒。波士頓的一名猶太教拉比圖雷茲則認為，暫停大型團體活動是神所授意的短期保護措施，意義在長期地保護信眾不受傷害，因此並不將禁令視為對宗教的侵害。

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