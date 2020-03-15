新冠疫苗何時有？最快也要明年初

美國進入全國緊急狀態，限制國際旅遊且經濟邁向岌岌可危的衰退，解決這場災難的一大問題是：新型冠狀病毒疫苗何時研發出來？

賓州大學(UPenn)醫學倫理與健康政策教授莫雷諾(Jonathan D. Moreno)說：「將會有疫苗，問題是什麼時候可行？最佳狀況是2021年初，考量我們的科技進展，可能會更快一些。」

就算疫苗出爐，要廣泛應用在美國人身上仍得花些時間。

「諷刺的情況是，美國沒有那樣的生產力。會在哪裡呢？大多在中國」；莫雷諾說：「一旦我們有了疫苗配方，可能在未來8、10或12個月，從中國進口數以百萬劑疫苗。」

隨著新聞報導億萬富翁搭機入住生存碉堡，砸大錢聘請「特約醫療」(concierge medicine，病人付年費，保證可以當天或翌日看診，且隨時可與醫生直接聯繫)，公眾關切的另一個問題是：誰能接受新療法或接種疫苗？

莫雷諾說： 「在疫苗可行之際，我們必須謹慎確保向大眾宣傳疫苗，讓美國人公平獲得醫療資源，不會出現權貴人士優先獲取的情況；人人都想進天堂，但沒有人想死。」

莫雷諾表示，即便在檢測工具貧乏的現在，眾議員院也無法一一受檢。

他說，一旦疫苗證實有效，必須優先給予「第一線應變人員、健康照護專家，他們絕對需要受到保護；不僅是因為醫護人員需要照顧病人，我們也需要他們協力抗疫；我們需要醫護人員感到安全，不會把病菌帶回家，傳染給親屬。」

施打疫苗的第二順位可能是軍人家屬，尤其是國防部協助的國內醫療照護。

他說：「國防部若開始派員在醫院和診所前站崗，我一點也不意外，賴比瑞亞2014年爆發伊波拉(Ebola)疫情時就曾上演。」

莫雷諾說，疫苗可能要一年後才會出現，當前挑戰是限制人們傳播病毒，就像上個世代在疫苗出現前對抗小兒麻痺一樣；小兒麻痺疫苗1955年才被廣泛使用。

他感嘆：「這個國家的人們不再有那種記憶。」