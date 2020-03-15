新冠肺炎檢疫不完全！病例可能被低估 無症狀患者恐增更多病例

隨著新冠肺炎疫情焦點轉移到歐洲，當地各國衛生單位卻遲於採納積極的病例檢測措施，大多只檢測最嚴重案例，意味目前全球確診剛超過13萬5000例，很可能低估新冠肺炎傳染的實情；專家警告，這可能讓症狀輕甚至沒症狀的人，把病毒傳染給別人，可能再增數十萬感染案例。

「彭博社」14日報導，亞洲積極檢疫而有助於遏制新冠肺炎疫情，廣獲推崇。相形下，英國日前才改變規定，只讓需要住院的人受檢，當地衛生官員警告，已受感染的英國人很可能多達1萬例。

同一時間，美國檢疫設備短絀，讓疫情確實範圍不清不楚。限制檢疫是幫官方免於把珍貴的檢測器材及人手，撒出的檢疫網不夠廣，就讓病毒有機會擴散而沒被查出。

美國官方強調，新型冠狀病毒主要是由已出現發燒、咳嗽、或呼吸困難症狀的人傳播；但麻州出現至少82例感染，一開始民眾還沒出現症狀；更有超過六項研究顯示，無症狀感染者造成更多人感染。

數周來，包括聯邦疾病防治中心(CDC)以及衛生部長阿查爾(Alex Azar)等聯邦官員都強調，無症狀感染者可能傳播病毒，但也都說這不是病毒傳播的主要方式，還是必須觀察症狀。

但白宮新冠病毒反應協調員黛博拉·伯克斯(Deborah Birx)14日在媒體簡報中似乎語帶保留：「直到確實了解多少人在無症狀情況下傳播病毒之前，我們認為全美民眾最好還是明白，儘管新冠病毒引發重症機率可能較低，但還是可能傳染給別人。」

明尼蘇達大學傳染病研究政策中心主任奧斯特霍爾姆(Michael Osterholm)說：「我們現在知道無症狀傳染可能對病毒傳播扮演重要角色。」

隨著確診數大增，對此世界衛生組織本星期已祭出嚴重警告；秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)表示，不曉得病毒在哪兒，就無法與其作戰，如此意味要大力檢測，以找出、隔離、檢測並治療每一案例，以打斷疫情的散播鏈。

北卡羅來納州「紀靈斯全球公共衛生學院」冠狀病毒資深學者巴利克(Ralph Baric)指出，只測最嚴重案例，真是要命的公衛決策；他預測，身懷病毒卻沒症狀的人，可以輕易散播病毒，不做更廣測試，讓疫情散播不受控制，「感染案例會增加幾十萬件。」

其他專家有不同看法。鹿特丹伊拉斯謨斯大學醫療中心病毒學部主任庫普曼斯(Marion Koopmans)表示，任何人症狀輕微前來訴苦，就給予檢測，看似有同理心，卻很燒資源；更好的做法是政策強勢規定待在家，做好社交隔離。