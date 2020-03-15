快訊

藥師被逼下跪磕頭現身了 公會出面先提刑事告訴

帶埃及團慘淪台籍領隊中鏢首例！各旅行社回應了

新冠肺炎檢疫不完全！病例可能被低估 無症狀患者恐增更多病例

世界日報 / 編譯潘勛、編譯樊蕙／綜合14日電

隨著新冠肺炎疫情焦點轉移到歐洲，當地各國衛生單位卻遲於採納積極的病例檢測措施，大多只檢測最嚴重案例，意味目前全球確診剛超過13萬5000例，很可能低估新冠肺炎傳染的實情；專家警告，這可能讓症狀輕甚至沒症狀的人，把病毒傳染給別人，可能再增數十萬感染案例。

「彭博社」14日報導，亞洲積極檢疫而有助於遏制新冠肺炎疫情，廣獲推崇。相形下，英國日前才改變規定，只讓需要住院的人受檢，當地衛生官員警告，已受感染的英國人很可能多達1萬例。

同一時間，美國檢疫設備短絀，讓疫情確實範圍不清不楚。限制檢疫是幫官方免於把珍貴的檢測器材及人手，撒出的檢疫網不夠廣，就讓病毒有機會擴散而沒被查出。

美國官方強調，新型冠狀病毒主要是由已出現發燒、咳嗽、或呼吸困難症狀的人傳播；但麻州出現至少82例感染，一開始民眾還沒出現症狀；更有超過六項研究顯示，無症狀感染者造成更多人感染。

數周來，包括聯邦疾病防治中心(CDC)以及衛生部長阿查爾(Alex Azar)等聯邦官員都強調，無症狀感染者可能傳播病毒，但也都說這不是病毒傳播的主要方式，還是必須觀察症狀。

但白宮新冠病毒反應協調員黛博拉·伯克斯(Deborah Birx)14日在媒體簡報中似乎語帶保留：「直到確實了解多少人在無症狀情況下傳播病毒之前，我們認為全美民眾最好還是明白，儘管新冠病毒引發重症機率可能較低，但還是可能傳染給別人。」

明尼蘇達大學傳染病研究政策中心主任奧斯特霍爾姆(Michael Osterholm)說：「我們現在知道無症狀傳染可能對病毒傳播扮演重要角色。」

隨著確診數大增，對此世界衛生組織本星期已祭出嚴重警告；秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)表示，不曉得病毒在哪兒，就無法與其作戰，如此意味要大力檢測，以找出、隔離、檢測並治療每一案例，以打斷疫情的散播鏈。

北卡羅來納州「紀靈斯全球公共衛生學院」冠狀病毒資深學者巴利克(Ralph Baric)指出，只測最嚴重案例，真是要命的公衛決策；他預測，身懷病毒卻沒症狀的人，可以輕易散播病毒，不做更廣測試，讓疫情散播不受控制，「感染案例會增加幾十萬件。」

其他專家有不同看法。鹿特丹伊拉斯謨斯大學醫療中心病毒學部主任庫普曼斯(Marion Koopmans)表示，任何人症狀輕微前來訴苦，就給予檢測，看似有同理心，卻很燒資源；更好的做法是政策強勢規定待在家，做好社交隔離。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

新冠肺炎新增六例境外移入 陳時中揭檢疫原則

美機場一團亂 旅客哀：排隊5小時檢疫 填表還要共用筆

川普終於接受新冠肺炎檢疫 結果是陰性

外籍旅客檢疫自費？指揮中心：可能採短期檢疫 規畫中

相關新聞

日人眼中防疫對比 日本佛系防疫與台灣洞燭機先

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情全球延燒，旅台日人看到台灣因應疫情的緊急應變，對比被稱為「佛系防疫...

美機場一團亂 旅客哀：排隊5小時檢疫 填表還要共用筆

CNN報導，美國政府已宣布進入緊急狀態，並發出旅遊警示，但全國各地的機場仍一團亂，似乎還沒做好相關應變措施。

社交距離成新冠肺炎防疫關鍵 專家：非拒絕往來

新冠肺炎疫情全球延燒，流行病學家呼籲民眾保持「社交距離」來緩和這個疾病帶來的災害，但社會學家警告，勿把社交距離當作「社交...

耶魯大學爆首例新冠肺炎確診 本學期全採線上授課

美國NBC旗下地方電視台報導，耶魯大學校區驗出首例新冠肺炎確診病例。耶魯大學表示，一名「耶魯社區成員」及和確診病患接觸過...

乘客疑染新冠肺炎 紐西蘭拒黃金公主號乘員下船

衛生官員表示，現正停靠紐西蘭南島（South Island）港口的「黃金公主號」（Golden Princess）郵輪，...

影／義大利確診破2.1萬 網友分享報紙整整10頁訃聞

義大利新冠肺炎（COVID-19）疫情持續惡化，確診病例飆破2.1萬人，醫療體系不堪負荷加上老化人口，死亡案例也上升至1...

新冠肺炎確診掛零 薩爾瓦多仍宣布進入緊急狀態

中美洲國家薩爾瓦多的國會今天表決通過國家進入緊急狀態，並批准憲法部分暫停施行，以因應2019冠狀病毒疾病（COVID-1...

新冠肺炎檢疫不完全！病例可能被低估 無症狀患者恐增更多病例

隨著新冠肺炎疫情焦點轉移到歐洲，當地各國衛生單位卻遲於採納積極的病例檢測措施，大多只檢測最嚴重案例，意味目前全球確診剛超過13萬5000例，很可能低估新冠肺炎傳染的實情；專家警告，這可能讓症狀輕甚至沒症狀的人，把病毒傳染給別人，可能再增數十萬感染案例。

新冠疫苗何時有？最快也要明年初

美國進入全國緊急狀態，限制國際旅遊且經濟邁向岌岌可危的衰退，解決這場災難的一大問題是：新型冠狀病毒疫苗何時研發出來？

單日新高！泰國新增32例新冠肺炎確診 累計114例

泰國衛生部官員表示，泰國今天新增32起新冠肺炎確診病例，全國確診數達到114例...

CNN：印尼新增21起武漢肺炎確診病例 累計117例

美國有線電視新聞網印尼頻道（CNN Indonesia）今天引述衛生部官員報導，印尼通報新增21起武漢肺炎確診病例，累計...

影／西班牙全國封城！民眾開窗鼓掌 向防疫人員致敬

西班牙14日起，為了防堵突然惡化的新冠肺炎（COVID-19）而全國封城。封城下的首都馬德里民眾，隨即發起在當日晚間一同...

熱門新聞

圖表看疫情／西班牙封城、總理夫人確診 印尼、泰國確診數破百例

案59確診為高中生！相關接觸者達16人 該班停課14天

暴增6例境外移入 西班牙留學生、青少年遊希臘都確診

川普：我已接受新冠病毒檢測 可能把鮑爾降職為理事

獨／返台之路像逃難 她滯留歐洲飽受歧視、機票翻倍漲

日本豪捐46億元給WHO 譚德塞罕見大讚安倍「抗疫有方」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。