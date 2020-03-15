難民恐成防疫破口 NGO籲希臘撤營

希臘收容的大量難民恐成為防疫隱憂！隨著歐洲逐漸變成新冠肺炎疫情的熱點，收容許多中東難民的希臘也成為外界關注焦點。無國界醫生呼籲希臘儘速撤除難民營，並將他們分散安置在不同希臘島嶼，以免難民營成為病毒的溫床。對此，希臘總理米佐塔基斯也承諾，會做積極處置。

根據《歐洲新聞網》報導，NGO無國界醫生指出，希臘目前難民營內收容超過4萬名難民，除了難民收容已經超過希臘負荷外，營地的基礎設備、物資缺乏， 5、6個難民擠在1坪多的空間，生活條件非常差，很容易成為疫情蔓延的溫床。

因此他們呼籲希臘政府儘速將難民營撤除，並請歐盟協助分散難民到不同營區。不過《歐洲新聞網》的記者也質疑，各國都在禁止大規模人權群聚，這些難民根本無處可去。但《無國界醫生》的發言人維臣回應，如果將難民暫時分散到希臘勒博斯島或科斯島等島嶼，或許可以有效降低群聚感染的風險。

由於戰亂，許多難民都會選擇土耳其、希臘作為進入歐洲的入口，因此除了土耳其外，希臘也聚集大量因敘利亞、阿富汗內戰逃往歐洲的難民。米佐塔基斯坦承，希臘目前的難民負荷量已經過飽和，不過他也表示，會盡力做好難民營的防疫措施，不會因為難民造成新冠肺炎在希臘擴散。

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