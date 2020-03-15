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讚台防疫成果 AIT：美台將合作研發疫苗與藥物
美國在台協會（AIT）今天在臉書貼文表示，台灣在預防傳染病方面擁有豐富經驗，在管控新型冠狀病毒成效也是有目共睹，美國將和台灣分享最佳做法，雙方也會努力合作研發疫苗和相關藥物。
新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，歐美也成為重災區，AIT今天在臉書貼文表示，美國在台協會將加強與台灣的衛生福利部協調與合作，共同對抗新型冠狀病毒。
AIT表示，台灣在預防傳染病方面擁有豐富的經驗，且在管控新型冠狀病毒的成效也是有目共睹。美國和台灣將分享最佳作法，雙方也將努力合作研發疫苗和相關藥物。
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