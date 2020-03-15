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為何疫情爆發後歐洲不譴責中國和WHO？ 網一面倒點出這原因

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文提到，他不明白為何歐洲至今不譴責中國和WHO，引來網友一面倒解答。圖／美聯社
一名網友PO文提到，他不明白為何歐洲至今不譴責中國和WHO，引來網友一面倒解答。圖／美聯社

新冠肺炎COVID-19）持續延燒全球，除了中國以外，近期歐洲更是成了重災區，包括確診人數最多的義大利，以及其他國家都紛紛宣布鎖國，就連美國都進入「國家緊急狀態」。對此，就有一名網友昨（14）在PTT上PO文提到，他認為從疫情爆發至今，只有美國敢嗆中國，其他國家的元首幾乎都不敢有任何意見，加上世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞的誤判，造成後來這樣的後果，他不明白為何至今沒有半個國家要求譚德塞辭職，於是就好奇的詢問廣大網友「為何歐洲至今不譴責中國和WHO？」

原PO在文中表示，從新冠肺炎疫情爆發至今，他觀察到只有美國敢批評中國防疫狀況，而其他國家幾乎都「惦惦」，接著又直言「義大利被中國害這麼慘，也不敢出聲，但或許中國是惡霸也還能理解」，但他不理解為何歐洲國家沒有對於WHO及譚德塞的誤判，甚至幫中國掩飾疫情，造成後來的嚴重後果，而因此批評譚德塞或要他下台，目前原PO也只看到泰國代表在WHO的會議上狠酸譚德塞而已。

PO文一出後，隨即引來大批網友熱議，許多網友紛紛留言回應，「譚德塞除了有中國支持以外，還有非洲聯盟，歐盟如果敢說譚德塞的不對，非盟馬上就會翻白人侵略殖民的『歷史帳冊』」、「應該是因為歐洲人自己太掉以輕心，所以也無法怪罪其他人」、「因為歐洲跟中國當時根本半斤八兩，在只有幾10例的時候不作為，等到現在整個燒起來才想辦法」、「這應該是歐洲自己本身的問題，不愛戴口罩，公衛系統又不健全，一旦有輕微症狀以為只是小感冒，但想要補救都太晚了，而且又已經傳染給其他人了」。

也有不少網友一面倒認為，因為歐洲各國都搶著賺「人民幣」，所以政府才會不敢批評WHO的不是，「因為疫情會過去感情無法修補，事後還是要繼續賺人民幣」、「歐洲最聰明，邊安撫人民邊賺人民幣」、「為了國家經濟著想，當然要忍住啊」、「因為人民幣吧，怕中國會秋後算賬」、「政府因為人民幣不敢吭聲，但是民間都已經開始在排華了」。

新冠肺炎 COVID-19 WHO

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