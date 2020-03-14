快訊

藥師拿錯健保卡被逼下跪道歉 北檢：速查有無涉強制罪

新冠肺炎的起源在哪裡？中美兩國高層再掀口水戰

德國之聲 / 德國之聲
就冠狀病毒究竟來自何方的問題，中美兩國政界陷入口水戰。圖／德國之聲中文網
就冠狀病毒究竟來自何方的問題，中美兩國政界陷入口水戰。圖／德國之聲中文網

就冠狀病毒究竟來自何方的問題，中美兩國政界陷入口水戰。繼本周四中國外交部新聞發言人趙立堅用中英文發推特稱，「可能是美軍把疫情帶到了武漢」後，美國國務院周五召見了中國駐美大使，就上述言論表達抗議。

美國國務院在一份官方聲明中表示，美國東亞地區最高外交官斯蒂爾威爾（David Stillwell）向中國駐美大使崔天凱做出了「非常嚴厲的表態」，並補充說後者的姿態「非常具有防御性」。

一位不願意透露姓名的美國國務院官員向路透社表示，中國「引發了全球流行病後並沒有告知世界」，而如今正試圖轉移批評的聲音。這位官員表態稱：「傳播陰謀論是危險和荒謬的。我們想告訴中國政府，為了中國人民和全世界的利益，我們不會對其視而不見。」

3月12日，剛剛上任不久的中國外交部發言人趙立堅在推特上發問，「美國的零號病人是什麼時候出現的？有多少人感染？」緊接著，趙立堅提出大膽的假設「可能是美軍把疫情帶到了武漢」，要求「美國要透明！要公開數據！美國欠我們一個解釋！」

就此，美國國防部新聞秘書法拉赫（Alyssa Farah）周五也發推文稱：「中國共產黨選擇散布有關COVID-19病毒起源的虛假和荒謬的陰謀論，指責美國軍方人員。#ChinaPropaganda(中國政治宣傳)」

官方宣傳和輿論導向的組合

縱觀中國社會的輿論導向，也能夠清楚的感受到隨著疫情得到進一步控制，政治層加大了有關「新冠病毒可能來源於美國」的宣傳力度。官媒「中國新聞網」在3月14日發表題為「新冠病毒起源成謎 三大疑團依然待解」的文章，在「美國因素之疑」的小標題下撰文指出：當地時間3月11日，在美國眾議院舉行的聽證會上，美國疾病控制和預防中心主任羅伯特．雷德菲爾在被問及「美國一些人可能表面上是死於流感，實際上卻可能死於新冠肺炎」時承認，「迄今在美國一些病例診斷情況確是如此」。

該文作者還提及，日本朝日電視台於今年2月就曾披露稱，新型冠狀病毒可能起源於美國，而且在去年美國1.4萬例歸因於流感的死亡病例中，有一部分實際上是由新冠肺炎引起的。

同時，美國白宮請願網站「We the People」本月10日出現一條請願帖，要求美國政府公布美國最大生化武器基地德特裡克堡2019年8月突然關閉的「真正原因」，以澄清該實驗室是否是新型冠狀病毒的研究單位，以及是否存在病毒洩漏的問題，也成為這家中國官方媒體用於向美方發出質疑時的憑據。同時，官媒《參考消息》也發表了題為「美媒：美國多個實驗室將開始在美國國內尋找新冠病毒」的文章。

中國軍方學者發布的「假消息」

中國國防大學戰略教研部軍事戰略教研室教授梁芳近日發表的一條微博，同樣引起了中國社交媒體的廣泛注意。她聲稱援引美國《華盛頓郵報》3月10日的報導，在美國召開的最高級別的「國安會議」上，國務卿蓬佩奧說：「作為一種新型攻擊武器，『冠狀病毒』，體現了它強大的威力，在無形中，極大消耗了對手的國力，是美國21世紀，最強大的秘密武器。」作為中國軍方的學者，梁芳稱：「美國將『冠狀病毒』作為武器級別還是首次，它給我們敲響了警鐘，隨時可能爆發的生物戰，離我們並不遙遠！」

這條微博發表後在廣泛傳播的同時，也立即引來了質疑。查找《華盛頓郵報》近日的文章，無法找到梁芳所引述的內容。《環球時報》主編胡錫進也就此表態稱：貼文所說的《華盛頓郵報》這個報導，環球時報沒有查到。「而且這個報導的存在突破了我們所能夠有的最大想象……如果華郵確有這個報導，它早就被關注到並被大規模轉引了，因為這是反人類的罪行，在世界上任何地方都拿不到台面上，做這種密謀並推動實施的人必將受到嚴厲的懲罰。」

同時胡錫進表態稱：「美國自身的抗疫表現漏洞百出，反而對中國不斷抹黑，對美國該批駁批駁，該質疑質疑，該詰問詰問，但唯獨不能編造假消息。」他希望國內的學者、媒體人都「恪守實事求是的底線，無論是站在什麼立場上，出於什麼目的，都不突破這個底線。」

面對各方的質疑和壓力，梁芳刪除了這條微博，但截屏卻仍在包括微信在內的中國社交媒體上廣泛流傳。根據百度百科提供的信息，梁芳擁有中國海軍大校軍銜，系中共黨員。現任國防大學戰略教研部教授，博士研究生導師，國防大學軍事學學科學術帶頭人、優秀中青年骨干。全國三八紅旗手標兵，全軍首批外宣專家，中國海洋學會軍事海洋學專業委員會副秘書長，國家國防教育師資庫專家。

本文章由德國之聲授權提供】

新冠肺炎 COVID-19

相關新聞

新冠肺炎疫情不止 希臘增至3死190確診

希臘衛生當局今天宣布，境內又有2名新冠肺炎患者不治，累計死亡數來到3人，目前全國累計有190起確診病例

創單日新高！馬來西亞新增41起新冠肺炎確診病例

馬來西亞衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）宣布，截至今天中午12時，新增41起新冠肺炎確診病例，...

人數再爆增！伊朗新冠肺炎再添97死 累計1萬2729例確診

伊朗國營電視台引述衛生部官員報導，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）死亡病例今天增至611人，確診總...

新冠肺炎的起源在哪裡？中美兩國高層再掀口水戰

就冠狀病毒究竟來自何方的問題，中美兩國政界陷入口水戰。繼本周四中國外交部新聞發言人趙立堅用中英文發推特稱，「可能是美軍把疫情帶到了武漢」後，美國國務院周五召見了中國駐美大使...

與他國相比算有效控制疫情 安倍：還不到宣布緊急狀態程度

日本首相安倍晉三14日舉行記者會說明「新型流感等特策特別措施法」修正案時表示，當前日本的新冠肺炎疫情還不到需要宣布緊急狀...

印尼新冠肺炎疫情新增27例 累計96確診5死

印尼衛生官員今天宣布，境內新增27起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例，全國累計96例，死亡總數...

新冠肺炎延燒 波蘭總理宣布關閉邊界

新冠肺炎疫情延燒，波蘭總理莫拉維茨奇今天表示，為遏止疫情蔓延，將對外籍旅客關閉邊界，自海外返回波蘭者將接受14天隔離

菲律賓新冠肺炎確診激增至98例 大馬尼拉15日起宵禁

菲律賓今天激增34例新冠肺炎確診病例，目前共98人確診，8人病故。馬尼拉大都會發展局宣布，明天起一個月，每天晚上8時到隔...

家鄉新冠肺炎疫情失控 旅居中國義大利人百樣情

新冠肺炎疫情全球大流行，如今中國疫情趨緩，義大利卻漸失控，在中國的義大利人有的呼籲家鄉人民別恐慌，有的透露返鄉後遭家人拒...

憂新冠肺炎疫情擴散 越南3月15日起暫停發放落地簽

越南新冠肺炎累計確診病例達49起，憂慮疫情擴散，越南外交部表示，自明天中午12時起，將拒絕歐洲申根免簽區與英國的公民入境...

「鄭州毒王」隱瞞義法旅遊史 恐與全球4萬人接觸

新冠肺炎全球大流行，義大利疫情更是大爆發，大陸一名郭姓公務員竟不怕疫情，3月初前往義大利與法國旅遊，回國後被確診新冠肺炎...

英相強生政策髮夾彎 最快下周末起禁大型集會

英國首相強生12日召開記者會，將新冠肺炎應對計畫提升到「延緩」（Delay）階段，但不希望禁止運動賽事，也未呼籲停課。但...

熱門新聞

圖表看疫情／伊朗疫情煞不住！新冠肺炎死亡人數達611人

拿錯健保卡逼藥師下跪道歉 陳時中：採最嚴厲處分

國內單日新增3境外移入新冠肺炎個案 全都有歐洲活動史

班機降落才告知確診！男子被列黑名單終身拒載

順時中？白宮請願網站連署美國提名陳時中任世衛秘書長

英大膽防疫策略 讓6成人口染病以達群體免疫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。