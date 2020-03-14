新冠肺炎的起源在哪裡？中美兩國高層再掀口水戰

就冠狀病毒究竟來自何方的問題，中美兩國政界陷入口水戰。繼本周四中國外交部新聞發言人趙立堅用中英文發推特稱，「可能是美軍把疫情帶到了武漢」後，美國國務院周五召見了中國駐美大使，就上述言論表達抗議。

美國國務院在一份官方聲明中表示，美國東亞地區最高外交官斯蒂爾威爾（David Stillwell）向中國駐美大使崔天凱做出了「非常嚴厲的表態」，並補充說後者的姿態「非常具有防御性」。

一位不願意透露姓名的美國國務院官員向路透社表示，中國「引發了全球流行病後並沒有告知世界」，而如今正試圖轉移批評的聲音。這位官員表態稱：「傳播陰謀論是危險和荒謬的。我們想告訴中國政府，為了中國人民和全世界的利益，我們不會對其視而不見。」

3月12日，剛剛上任不久的中國外交部發言人趙立堅在推特上發問，「美國的零號病人是什麼時候出現的？有多少人感染？」緊接著，趙立堅提出大膽的假設「可能是美軍把疫情帶到了武漢」，要求「美國要透明！要公開數據！美國欠我們一個解釋！」

就此，美國國防部新聞秘書法拉赫（Alyssa Farah）周五也發推文稱：「中國共產黨選擇散布有關COVID-19病毒起源的虛假和荒謬的陰謀論，指責美國軍方人員。#ChinaPropaganda(中國政治宣傳)」

官方宣傳和輿論導向的組合

縱觀中國社會的輿論導向，也能夠清楚的感受到隨著疫情得到進一步控制，政治層加大了有關「新冠病毒可能來源於美國」的宣傳力度。官媒「中國新聞網」在3月14日發表題為「新冠病毒起源成謎 三大疑團依然待解」的文章，在「美國因素之疑」的小標題下撰文指出：當地時間3月11日，在美國眾議院舉行的聽證會上，美國疾病控制和預防中心主任羅伯特．雷德菲爾在被問及「美國一些人可能表面上是死於流感，實際上卻可能死於新冠肺炎」時承認，「迄今在美國一些病例診斷情況確是如此」。

該文作者還提及，日本朝日電視台於今年2月就曾披露稱，新型冠狀病毒可能起源於美國，而且在去年美國1.4萬例歸因於流感的死亡病例中，有一部分實際上是由新冠肺炎引起的。

同時，美國白宮請願網站「We the People」本月10日出現一條請願帖，要求美國政府公布美國最大生化武器基地德特裡克堡2019年8月突然關閉的「真正原因」，以澄清該實驗室是否是新型冠狀病毒的研究單位，以及是否存在病毒洩漏的問題，也成為這家中國官方媒體用於向美方發出質疑時的憑據。同時，官媒《參考消息》也發表了題為「美媒：美國多個實驗室將開始在美國國內尋找新冠病毒」的文章。

中國軍方學者發布的「假消息」

中國國防大學戰略教研部軍事戰略教研室教授梁芳近日發表的一條微博，同樣引起了中國社交媒體的廣泛注意。她聲稱援引美國《華盛頓郵報》3月10日的報導，在美國召開的最高級別的「國安會議」上，國務卿蓬佩奧說：「作為一種新型攻擊武器，『冠狀病毒』，體現了它強大的威力，在無形中，極大消耗了對手的國力，是美國21世紀，最強大的秘密武器。」作為中國軍方的學者，梁芳稱：「美國將『冠狀病毒』作為武器級別還是首次，它給我們敲響了警鐘，隨時可能爆發的生物戰，離我們並不遙遠！」

這條微博發表後在廣泛傳播的同時，也立即引來了質疑。查找《華盛頓郵報》近日的文章，無法找到梁芳所引述的內容。《環球時報》主編胡錫進也就此表態稱：貼文所說的《華盛頓郵報》這個報導，環球時報沒有查到。「而且這個報導的存在突破了我們所能夠有的最大想象……如果華郵確有這個報導，它早就被關注到並被大規模轉引了，因為這是反人類的罪行，在世界上任何地方都拿不到台面上，做這種密謀並推動實施的人必將受到嚴厲的懲罰。」

同時胡錫進表態稱：「美國自身的抗疫表現漏洞百出，反而對中國不斷抹黑，對美國該批駁批駁，該質疑質疑，該詰問詰問，但唯獨不能編造假消息。」他希望國內的學者、媒體人都「恪守實事求是的底線，無論是站在什麼立場上，出於什麼目的，都不突破這個底線。」

面對各方的質疑和壓力，梁芳刪除了這條微博，但截屏卻仍在包括微信在內的中國社交媒體上廣泛流傳。根據百度百科提供的信息，梁芳擁有中國海軍大校軍銜，系中共黨員。現任國防大學戰略教研部教授，博士研究生導師，國防大學軍事學學科學術帶頭人、優秀中青年骨干。全國三八紅旗手標兵，全軍首批外宣專家，中國海洋學會軍事海洋學專業委員會副秘書長，國家國防教育師資庫專家。

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