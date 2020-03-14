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確診數0的北韓也有防疫措施！官方宣導用「鹽水」消毒

聯合新聞網 / 綜合報導
北韓領導人金正恩。法新社
北韓領導人金正恩。法新社

新冠肺炎COVID-19）疫情在全球多國肆虐，近期歐美國家確診病例數不斷增加，我國也將全球疫情警示齊升為一級。而位處南韓與中國之間的北韓目前仍對外聲稱確診人數為0，令外界相當好奇北韓內部的防疫措施究竟為何，對此有報導指出北韓官員向民眾宣稱鹽水具有消毒作用，可對手部和口腔進行消毒，不過該說法並未獲世界衛生組織（WHO）證實。

由脫北者經營的「Daily NK」報導，北韓領導人金正恩在2月底的朝鮮勞動黨中央政治局擴大會議中提到疫情管制，並表示要進行「特殊疾病控制措施」，要求機關無條件服從中央指揮部對緊急防疫工作的指揮和控制，並徹底執行指示，加強對黨中央的回報，而金正恩也呼籲封閉傳染病可能通過的所有渠道和空間，加強檢查、測試和隔離。

咸鏡南道一位知情者透露，丹川市官員向民眾表示下個月是疫情控制的重要時間點，一旦3月後天氣變暖，冠狀病毒將失去傳播能力，而報導也指出當民眾向官員索取消毒液對工作環境消毒時，官員聲稱鹽水有助於抵禦傳染病的蔓延，可以用來消毒手部和口腔，因此要求他們使用鹽水就可以，不過世界衛生組織（WHO）截至目前並未提出鹽水可用來消毒的說法。

新冠肺炎 COVID-19

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