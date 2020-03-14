不只500人死亡？伊朗衛星圖驚見「萬人塚」
伊朗新冠疫情持續飆升，13日新增確診1289例、85人死亡，累計達11364例、514人不治。不過外界質疑，真實情況恐怕比官方公布的更嚴重，因為太空衛星影像顯示，伊朗正在興建大型墓穴。另據伊朗一名少將宣布，伊朗將實施全國封鎖，並對所有人進行病毒檢測，安全部隊將在24小時內清空所有商店及街道。
全國封鎖 全民檢測
紐約時報報導，馬薩爾科技公司（Maxar Technologies）提供的衛星圖像顯示，伊朗疫情重災區、庫姆市（Qom）北部的「貝謝蘇特馬蘇梅耶」（Behesht-e Masoumeh）公墓，正在擴大挖掘新的區域。在2月底前挖出了2條總長100碼的長溝，面積約為2座足球場大。
另據華盛頓郵報報導，馬薩爾科技公司表示，去年10月的衛星圖像顯示，在「貝謝蘇特馬蘇梅耶」地區的墓地，大部分沒有使用。但是在伊朗宣布首例新冠肺炎後，兩天的時間內當地就出現異常活動。
該公司一位分析師表示，圖像顯示，現場有一大堆白色的石灰，可能是用來消除萬人塚的腐爛氣味；而伊朗衛生官員近幾周證實掩埋新冠病毒死者時使用了石灰。此外，華盛頓郵報上傳的影片中，一名自稱3日在公墓的男子表示，有挖溝工人透露已埋葬超過250名新冠肺炎死者，「這些都是幾天內剛挖好的墳墓。」
美國喬治華盛頓大學助理教授阿夫卡米博士認為，伊朗的新冠肺炎死亡人數恐怕更高，且領導當局至今持續隱匿不報。
這些影像也證實外界對於伊朗政府掩蓋疫情的質疑。2月24日，一名庫姆議員指控官方隱匿疫情，表示當地已有50人死於新冠病毒，政府卻聲稱全國只有12死。
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