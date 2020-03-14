日本旅館業出奇招吸客 京都酒店住一晚只要300元

新冠肺炎（COVID-19）於全球蔓延，日本國內隨著疫情影響，亦暫停部份外國遊客免簽證入境，令酒店業收入大減，部份酒店甚至出現倒閉潮。最近不少酒店為了吸引本土客，紛紛各出其招，除了大減價至約1100日圓（新台幣約307元）一晚，更特設各式奇特住宿套餐，吸引不同人士入住。

日本政府本週開始局部對外封關，來自中國及南韓的遊客人數因此大幅減少，以往熱門的景點亦人流疏落，位於東京及京都的酒店更陷入困境，不少酒店減價大促銷，根據大型酒店Agoda預訂網站顯示，有京都酒店一晚最低價格低至新台幣314元，部分京都酒店更砍價至每晚1000及2000日圓（新台幣約287至574元）。

此外，大阪日航酒店更設家庭優惠，由本月19日至31日，如果成人帶小學生以下的小朋友入住，即可免費獲1晚住宿、1日早餐及泊車費。

不同縣的酒店選擇轉型吸引工作人士。因疫情持續，部分公司選擇讓員工在家工作，位於千葉縣的酒店把房間當成工作空間出租，以吸引不便在家工作的客人，讓他們以優惠價租房。

據瞭解，客人如果即日租房，可於當日早上9時至下午5時在房內無限使用WiFi及LAN線，價格為3000日圓（新台幣約860元）；若要過夜至翌日早上10時，則需7000日圓（新台幣約2007元）。

有日媒訪問東京一間歷史悠久的老牌酒店「鳳明館森川別館」，他們表示現在要轉向主攻國內不同人士，於是推出了「文豪閉關套餐」。客人可扮成作家、漫畫家，在房內無需與他人接觸下看書或創作。他們又指，房間內的榻榻米會預先鋪好，酒店員工更會在早上打電話「溫馨」催促客人交稿，令客人更可投入角色。

據瞭解，該酒店一晚價格為8000日圓（新台幣約2294元）；2晚則需14000日圓（新台幣約4015元），可自行攜帶食物及飲料。

另外，針對因停學而受影響的在職家庭，大阪新大谷飯店亦推出學齡前兒童托管計劃，如果部份在職家庭有小朋友，小朋友有3個月大但未就學，父母可把小朋友放在酒店托管，並會提供早餐及午餐。顧及夜間托兒所或幼稚園或臨時關門，他們亦提供包括晚餐的寄宿服務，每晚價格為41000至42000日圓（新台幣約11757至12044元）。

神戶一間酒店Kobe Portopia Hotel近日苦中作樂，他們於今月6日開始連續4日晚上7時至9時，利用空房的燈光，在外牆顯示出心型燈，為神戶民眾打氣。

據瞭解，今次亮燈是為了慶祝開業40週年，活動共動用152間房，橫跨6樓至28樓，心型除了為感謝客人，亦是疫情下的打氣鼓勵。不少網友大讚酒店非常有心，更揚言會前往入住。

延伸閱讀：

日本酒店優惠券限量搶！東京酒店即減 20,000 日圓！附搶飛連結

【新冠肺炎】日驚安之殿堂出招打擊炒口罩 一包25蚊第二包變天價

文章授權轉載自《香港01》