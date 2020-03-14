單日康復人數首超過確診人數 南韓官員：疫情擴散趨緩
新冠肺炎（COVID-19）在全球多地肆虐，南韓成為重災區，至3月13日，當地疫情擴散情況終有放緩跡象。據南韓3月13日公佈資料，國內單日新冠肺炎康復人數首次超過單日新增確診人數。官員亦表示，國內疫情擴散程度有所放緩，但同時指出，全球蔓延速度正在加快，不可掉以輕心。
韓國中央應急處置本部防疫總括組長尹泰皓3月13日在政府世宗市辦公大樓的記者會上表示，境內新冠肺炎疫情逐漸趨穩定，但從目前全球疫情來看，不能排除境外輸入疫情的風險，因此不能掉以輕心。
尹泰皓指，國內仍不斷出現個別集體感染案例，政府將繼續保持警惕，防止疫情在社區擴散傳播。
韓聯社13日報導，從3月12日凌晨0時至3月13日凌晨0時，韓國新增110例確診病例，累計病例增至7979例；新增177例的治癒並解除隔離病例，累計增至510例。
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文章授權轉載自《香港01》
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