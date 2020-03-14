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單日康復人數首超過確診人數 南韓官員：疫情擴散趨緩

香港01 / 何文翰
韓國穿着防護裝備的工人3月13日為首爾一間「卡啦OK」的房間消毒，以預防新冠肺炎。（AP）
韓國穿着防護裝備的工人3月13日為首爾一間「卡啦OK」的房間消毒，以預防新冠肺炎。（AP）

新冠肺炎COVID-19）在全球多地肆虐，南韓成為重災區，至3月13日，當地疫情擴散情況終有放緩跡象。據南韓3月13日公佈資料，國內單日新冠肺炎康復人數首次超過單日新增確診人數。官員亦表示，國內疫情擴散程度有所放緩，但同時指出，全球蔓延速度正在加快，不可掉以輕心。

韓國中央應急處置本部防疫總括組長尹泰皓3月13日在政府世宗市辦公大樓的記者會上表示，境內新冠肺炎疫情逐漸趨穩定，但從目前全球疫情來看，不能排除境外輸入疫情的風險，因此不能掉以輕心。

尹泰皓指，國內仍不斷出現個別集體感染案例，政府將繼續保持警惕，防止疫情在社區擴散傳播。

韓聯社13日報導，從3月12日凌晨0時至3月13日凌晨0時，韓國新增110例確診病例，累計病例增至7979例；新增177例的治癒並解除隔離病例，累計增至510例。

延伸閱讀：

【新冠肺炎】內地新增確診8例首次降至個位數　武漢以外零新增

【新冠肺炎】世衛：全球確診病例接近12萬

文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 COVID-19 南韓

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