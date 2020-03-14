研究：新冠輕症轉重症 最快1周惡化

感染新冠病毒的病人，五分之四的人只有輕微或中度症狀。如果病毒滯留在鼻腔和喉嚨中，他們頂多就是咳嗽和喉嚨痛而已。

可是如果感染擴及肺部，病情就會如滾雪球一般，一下變得非常嚴重。

在大多數情況下，病毒會先由鼻子開始，然後攻擊保護呼吸道的上皮細胞。如果它停留在上呼吸道，患者就會出現類似於普通感冒的症狀。他們雖具有傳染性，但仍可活動，仍可能出入公共場所。

有10%至15%的中度病例中，病毒沿氣管向下，落到肺的外周，攻擊兩種肺細胞──纖毛細胞，以及產生黏液的細胞，這種黏液可以防止病原體並潤滑呼吸道。

國家地理雜誌報導，研究冠狀病毒的馬里蘭大學醫學院副教授佛萊曼（Matthew B. Frieman）假設，COVID-19病毒會像SARS病毒一樣追捕纖毛。

纖毛細胞會把如花粉或病毒之類的碎屑由肺部清除。如果它們因感染病毒而死亡，纖毛就會脫落，使患者呼吸道充滿液體和碎屑。到了這個階段，許多患者會呼吸急促，兩個肺葉都會發展出並不危及生命的肺炎，於是啟動免疫系統反應：免疫細胞充斥肺部，清除器官並修復損傷。

但在嚴重的情況下，人體可能會過度反應，不僅殺死受病毒感染的細胞，也殺死產生黏液的細胞和纖毛等健康組織。結果造成更多的碎屑阻塞肺部，使肺炎惡化。

於是病情由七、八天前的輕度感染，升級為急性呼吸窘迫症候群（ARDS）的嚴重肺炎。患者的病情會迅速惡化，需要維生系統支持對抗ARDS。即使病人存活，也通常會有永久性的肺部損傷。