川普宣布美進入緊急狀態 提供500億美元對抗疫情

美國總統川普和副總統潘斯七日在佛州海湖莊園和巴西總統波索納洛的發言人沃恩加登會面，三人還站在一起拍照，沃恩加登已確診新冠肺炎，波索納洛十三日傳也確診。白宮發言人葛瑞珊說，白宮正在評估哪些人可能接觸到新冠病毒，尚未決定下一步，並強調七十三歲的川普和六十歲的潘斯當晚「幾乎沒有」跟沃恩加登接觸，無須受檢。

2020-03-14 00:50