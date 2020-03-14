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川普宣布美進入緊急狀態 提供500億美元對抗疫情
美國總統川普今天針對新冠肺炎疫情，宣布國家進入緊急狀態，將提供500億美元聯邦資金，對抗快速蔓延的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）。
法新社報導，川普在白宮草坪發布聲明：「為解除聯邦政府的束縛，我正式宣布國家進入緊急狀態。」
川普要求美國各州成立緊急處理中心。在外界批評全美國缺乏足夠的檢測工具之際，川普表示政府將加速病毒檢測的工作。
路透社報導，川普若宣布全美進入緊急狀態，將為對抗2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）提供更多聯邦資金開啟大門。
川普總統、副總統潘斯7日與巴西總統波索納洛共進晚餐，與會的巴西總統府發言人沃恩加登12日確診為新冠肺炎患者；白宮發言人葛瑞珊12日透過聲明表示，川普與潘斯均未與沃恩加登接觸，所以目前不須接受病毒檢測。
【中央社華盛頓13日綜合外電報導】
美國總統川普今天針對武漢肺炎疫情，宣布國家進入緊急狀態，將提供500億美元（約新台幣1.2兆元）聯邦資金，對抗快速蔓延的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）。
法新社報導，川普在白宮草坪發布聲明：「為解除聯邦政府的束縛，我正式宣布國家進入緊急狀態。」
川普要求美國各州成立緊急處理中心。在外界批評全美國缺乏足夠的檢測工具之際，川普表示政府將加速病毒檢測的工作。
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