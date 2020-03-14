聽新聞
test
0:00 / 0:00

川普和巴西總統共餐 白宮官員擔心

聯合報 / 華盛頓記者張文馨羅曉媛、編譯李京倫／綜合報導
巴西總統波索納洛（左一）的發言人沃恩加登（右一）已確診新冠肺炎，他的Instagram照片顯示，他七日與美國總統川普（右二）和副總統潘斯（左二）在佛州海湖莊園會面。稍後波索納洛傳也確診，但他否認。 （美聯社）
巴西總統波索納洛（左一）的發言人沃恩加登（右一）已確診新冠肺炎，他的Instagram照片顯示，他七日與美國總統川普（右二）和副總統潘斯（左二）在佛州海湖莊園會面。稍後波索納洛傳也確診，但他否認。 （美聯社）

美國總統川普和副總統潘斯七日在佛州海湖莊園和巴西總統波索納洛的發言人沃恩加登會面，三人還站在一起拍照，沃恩加登已確診新冠肺炎，波索納洛十三日傳也確診。白宮發言人葛瑞珊說，白宮正在評估哪些人可能接觸到新冠病毒，尚未決定下一步，並強調七十三歲的川普和六十歲的潘斯當晚「幾乎沒有」跟沃恩加登接觸，無須受檢。

巴西報紙Jornal O Dia報導，巴西總統波索納洛十三日確診新冠肺炎，是全球首位確診新肺的國家領導人。他的兒子國會議員愛德華多也在出訪團隊之列，十二日推文說「父親沒有任何症狀」。

波索納洛率團訪美，七日造訪海湖莊園，與川普會談並共進晚餐。波索納洛十日出席邁阿密一場活動，致詞表示：「新冠肺炎疫情沒有大家想的那麼嚴重，都是媒體在誇大。」

葛瑞珊重申美國疾病控制與預防中心的建議，目前尚不需要對無症狀者進行測試，只有長期密集接觸確診病例的人才需要隔離。

川普十二日稍早與愛爾蘭總理瓦拉德卡會面時對記者說：「我不擔心這件事。」不過一些白宮幕僚開始擔心。一名官員說：「我想我們之中已經有人接觸到病毒了。」另有一些官員說，他們不擔心川普的健康，川普上任以來從未請病假。

華爾街日報報導，川普曾私下懷疑疫情的嚴重性。一名官員說，川普經常跟媒體唱反調，「打心裡認為這件事並不像大家說的那麼嚴重」。

川普未曾公開表明擔心健康出狀況，白宮也一再強調川普沒有症狀。約翰霍普金斯大學疾病專家說，新冠肺炎多數患者會在感染五天後發病。

雖然美國聯邦公衛機構建議民眾避免人際接觸，不過川普並沒提到他不再與人握手。川普上周接受福斯新聞台訪談時說，他從不喜歡握手，但「身為政治人物不可能不握手」。

加國第一夫人確診 總理隔離

另外，加拿大總理杜魯多的妻子蘇菲十二日確診新冠肺炎，杜魯多目前未出現不適症狀，但持續進行居家隔離。

杜魯多的發言人阿瑪德透過推文發聲明說：「根據醫師建議，蘇菲將暫時接受隔離。她目前感覺良好，正在採取所有預防措施，而且症狀輕微。」衛生專業人員將聯繫與蘇菲接觸過的人。阿瑪德說，杜魯多目前健康良好，沒有出現任何症狀。

聲明中說，杜魯多正遵照醫師指示採取預防措施，會隔離十四天。「由於沒有出現病徵，目前不會接受檢查」。杜魯多會繼續正常工作，定十三日向全國發表談話。

ＢＢＣ報導，蘇菲最近到英國發表演說返國之後，開始出現輕微類似流感症狀，包括發燒等。病毒篩檢呈陽性反應後，蘇菲表示，「儘管我承受新冠病毒的不適症狀，但我很快就會再站起來，我們將攜手解決問題，請分享事實，並認真看待自己的健康」。

澳洲內政部長杜登十三日被驗出新冠病毒，目前正接受隔離，幾天前他曾前往美國華府，與總統川普女兒伊凡卡和美國司法部長巴維理會面。

新冠肺炎 COVID-19 川普 波索納洛 白宮 巴西 潘斯 伊凡卡

延伸閱讀

彭博：川普將宣布進入緊急狀態 道瓊漲勢急縮

澳洲內政部長染疫 數天前曾見川普女兒伊凡卡

川普禁令引發混亂 旅歐遊客潮水般湧入美國

川普防疫慢半拍 拜登與桑德斯見勢猛批

相關新聞

巴西總統推文駁媒體：我的新肺採檢結果是陰性

巴西媒體13日報導，巴西總統波索納洛的新冠肺炎初步採檢結果為陽性，是全球第一個確診新肺的國家元首。RT新聞以標題「波索納...

川普和巴西總統共餐 白宮官員擔心

美國總統川普和副總統潘斯七日在佛州海湖莊園和巴西總統波索納洛的發言人沃恩加登會面，三人還站在一起拍照，沃恩加登已確診新冠肺炎，波索納洛十三日傳也確診。白宮發言人葛瑞珊說，白宮正在評估哪些人可能接觸到新冠病毒，尚未決定下一步，並強調七十三歲的川普和六十歲的潘斯當晚「幾乎沒有」跟沃恩加登接觸，無須受檢。

巴西總統傳染疫 全球首位元首確診

巴西媒體報導，繼巴西總統發言人沃恩加登確診為新冠肺炎後，巴西總統波索納洛也確診，成為第一位感染新冠肺炎的國家元首。美國白宮已召開緊急會議。此外，加拿大總理杜魯多的妻子蘇菲十二日也確診新冠肺炎，但杜魯多未出現不適症狀，目前正居家隔離。

聖母峰提前封山！尼泊爾停發登山證

英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，繼中國大陸十二日取消西藏一側聖母峰登山證後，尼泊爾政府宣布，十四日起將取消所有聖母峰攀登許可證至四月卅日，意味著今年聖母峰登山季提前中止。

陸專家稱義大利疫情嚴峻 正在成為1月份的武漢

因發言率直在這波新冠肺炎疫情中頗受關注的上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏指出，目前義大利的疫情十分糟糕。若按目前...

新冠肺炎篩檢 各國政策比一比

「金融時報」報導，在武漢肺炎疫情最嚴重的國家當中，韓國目前的篩檢率最高，美國則是敬陪末座，但普篩的準確度與必要性，成為專...

台星港圍堵新冠疫情有成 專家指出原因

新冠肺炎疫情蔓延全球，南韓、義大利、伊朗等地都爆發嚴重災情，但相形之下，新加坡、台灣和香港顯然已成功控制住疫情，卻未訴諸...

川普將舉行記者會 說明新冠肺炎

美國總統川普也陷入感染風險，繼巴西訪問團員、巴西總統府發言人沃恩加登(Fabio Wajngarten)確診感染新冠肺炎後，巴西總統波索納若(Jair Bolsonaro)一度被傳驗出病毒陽性反應，他本人透過社群媒體澄清。白宮至今尚未對最新發展表示意見，川普透過推特宣布，13日下午3時將在白宮舉行新冠肺炎的記者會。

中國聲稱新冠肺炎疫情趨緩 日副相麻生質疑

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）疫情蔓延全球，針對中國聲稱境內疫情已趨緩一事，日本副首相兼財務大臣...

馬來西亞防疫新冠肺炎 4月底前禁大型活動

馬來西亞預期新冠肺炎疫情將蔓延很久，首相慕尤丁宣布，即日起，所有國際會議、體育項目、社會和宗教等大型活動將延期或取消，直...

新冠肺炎大流行！西班牙宣布：全國進入緊急狀態

西班牙總理桑傑士在電視演說中宣布，由於新冠肺炎大流行，全國從14日起進入緊急狀態，為期15天...

全球首位國家領袖確診！巴西總統波索納洛染新冠肺炎

英國衛報報導，根據巴西媒體O Dia日報的說法，繼隨巴西總統波索納洛拜訪美國總統川普的發言人沃恩加登確診新冠肺炎後，波索...

熱門新聞

圖表看疫情／繼發言人染病後 巴西總統波索納洛確診新冠肺炎

全球首位國家領袖確診！巴西總統波索納洛染新冠肺炎

WHO認了新冠肺炎「全球大流行」 譚德塞一句話讓網友暴怒

批評台灣防疫 陸官媒稱：一刀切防疫毫無技術含量可言

美籍人士在台染新冠肺炎 曾聚餐趴趴走不排除公布足跡

我國現首例遭美籍人士感染本土新冠肺炎 出現症狀友人已離境

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。