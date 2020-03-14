川普和巴西總統共餐 白宮官員擔心

美國總統川普和副總統潘斯七日在佛州海湖莊園和巴西總統波索納洛的發言人沃恩加登會面，三人還站在一起拍照，沃恩加登已確診新冠肺炎，波索納洛十三日傳也確診。白宮發言人葛瑞珊說，白宮正在評估哪些人可能接觸到新冠病毒，尚未決定下一步，並強調七十三歲的川普和六十歲的潘斯當晚「幾乎沒有」跟沃恩加登接觸，無須受檢。

巴西報紙Jornal O Dia報導，巴西總統波索納洛十三日確診新冠肺炎，是全球首位確診新肺的國家領導人。他的兒子國會議員愛德華多也在出訪團隊之列，十二日推文說「父親沒有任何症狀」。

波索納洛率團訪美，七日造訪海湖莊園，與川普會談並共進晚餐。波索納洛十日出席邁阿密一場活動，致詞表示：「新冠肺炎疫情沒有大家想的那麼嚴重，都是媒體在誇大。」

葛瑞珊重申美國疾病控制與預防中心的建議，目前尚不需要對無症狀者進行測試，只有長期密集接觸確診病例的人才需要隔離。

川普十二日稍早與愛爾蘭總理瓦拉德卡會面時對記者說：「我不擔心這件事。」不過一些白宮幕僚開始擔心。一名官員說：「我想我們之中已經有人接觸到病毒了。」另有一些官員說，他們不擔心川普的健康，川普上任以來從未請病假。

華爾街日報報導，川普曾私下懷疑疫情的嚴重性。一名官員說，川普經常跟媒體唱反調，「打心裡認為這件事並不像大家說的那麼嚴重」。

川普未曾公開表明擔心健康出狀況，白宮也一再強調川普沒有症狀。約翰霍普金斯大學疾病專家說，新冠肺炎多數患者會在感染五天後發病。

雖然美國聯邦公衛機構建議民眾避免人際接觸，不過川普並沒提到他不再與人握手。川普上周接受福斯新聞台訪談時說，他從不喜歡握手，但「身為政治人物不可能不握手」。

加國第一夫人確診 總理隔離

另外，加拿大總理杜魯多的妻子蘇菲十二日確診新冠肺炎，杜魯多目前未出現不適症狀，但持續進行居家隔離。

杜魯多的發言人阿瑪德透過推文發聲明說：「根據醫師建議，蘇菲將暫時接受隔離。她目前感覺良好，正在採取所有預防措施，而且症狀輕微。」衛生專業人員將聯繫與蘇菲接觸過的人。阿瑪德說，杜魯多目前健康良好，沒有出現任何症狀。

聲明中說，杜魯多正遵照醫師指示採取預防措施，會隔離十四天。「由於沒有出現病徵，目前不會接受檢查」。杜魯多會繼續正常工作，定十三日向全國發表談話。

ＢＢＣ報導，蘇菲最近到英國發表演說返國之後，開始出現輕微類似流感症狀，包括發燒等。病毒篩檢呈陽性反應後，蘇菲表示，「儘管我承受新冠病毒的不適症狀，但我很快就會再站起來，我們將攜手解決問題，請分享事實，並認真看待自己的健康」。

澳洲內政部長杜登十三日被驗出新冠病毒，目前正接受隔離，幾天前他曾前往美國華府，與總統川普女兒伊凡卡和美國司法部長巴維理會面。