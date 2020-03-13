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阿根廷進入1年緊急狀態！這些國家來的入境限制1個月

世界日報 / 編譯中心╱綜合12日電

阿根廷總統艾伯托（Alberto Fernandez）12日發表全國演說，簽署緊急法令，宣布全國進入為期一年的衛生緊急狀態，且暫停來自中國、南韓、日本、伊朗、美國、歐洲多國的國際航班，為期30天。

阿根廷要求所有自中國、南韓、日本、伊朗、美國、歐洲國家返回阿根廷的公民採取14天的隔離措施，若出現新冠肺炎相關症狀，必須通報有關單位，違反規定者將面臨法律制裁。

新冠肺炎疫情全球延燒，拉丁美洲地區目前確診140多例，除了阿根廷，薩爾瓦多、瓜地馬拉等國也宣布入境限制或隔離措施，秘魯及巴拿馬則相繼宣布停課。

科威特 放2周防疫假

中東疫情也持續升溫，石油大國科威特早前出現新冠肺炎患者後，11日頒布緊急防疫命令，宣布自12日起至26日都算「國定假期」，全國停班停課2周，股市無限期暫停交易，餐飲業、體育比賽、電影院、健身房與護膚中心等也都不得營業。13日起更全面暫停民航飛機起降，除了本國公民返國，外籍人士則一律禁止入境。

國家封鎖放假的消息一出，科威特隨即出現民生物資的搶購潮。

科威特目前疫情為80例確診、無人死亡，在中東地區算是「仍在控制範圍」的防疫穩定國；不過科威特毗鄰疫情失控的伊朗，往來密切的伊拉克、沙烏地阿拉伯、阿聯、巴林與卡達等地，近日疫情都不斷升溫，為防止科威特全面「失守」，才禁止外籍人士入境。

新冠肺炎 COVID-19

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