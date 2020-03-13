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WHO認了新冠肺炎「全球大流行」 譚德塞一句話讓網友暴怒

聯合新聞網 / 綜合報導
世界衛生組織總幹事譚德塞28日記者會畫面。法新社
世界衛生組織總幹事譚德塞28日記者會畫面。法新社

新冠肺炎COVID-19）疫情在全球大爆發，確診病例激增，已逾120個國家傳出病例，許多科學家認為顯然已進入「大流行」階段，但世界衛生組織（WHO）卻一直不願承認，直到11日才正式宣布新冠肺炎進入「全球大流行」（global pandemic），只不過總幹事譚德塞在記者會上的一番話卻讓網友聽了簡直氣炸

其實這並不是WHO首次宣告全球大流行疫情，在2009年H1N1新型流感疫情爆發後就曾宣告過，而這次新冠肺炎疫情嚴峻，歐洲更是淪陷，讓譚德塞在記者會上不得不承認已經造成大流行。他說「我們關注到病毒擴散的驚人程度、嚴重程度，及（各國政府）不作為的程度。因此，我們已經做出評估，認為新冠肺炎可視為大流行」，他還敦促國際社會必須加倍努力控制疫情，並表示積極的措施仍能在控制疫情方面發揮重要作用。

只不過譚德塞的談話卻讓人聽了很不是滋味，尤其一句「各國政府不作為」更是惹怒了網友，PTT上罵聲連連，「還不都你害的」、「真有臉說這種話，最大不作為的就是你」、「全世界最沒資格講不作為的就是你」、「要大家不做事的不就你嗎？」、「弄到全球大流行，高興了吧」、「那麼多國『不作為』，你們敢說你們沒責任？」、「每天都在改口打臉自己，有專業可言？」、「這種鳥組織看來不加入也沒差了」、「臉皮厚成這樣也是一直天份」。

而所謂的「全球大流行」是什麼意思？疾病學家用大流行（pandemic）定義在多個國家及各洲同時蔓延的疾病，這個詞雖然可能會引起民眾恐慌，但代表的是擴散程度，而非致死率，專家表示「這不是指病情有多嚴重，多少人確診或該多麼擔心，而是地理上的分布。」

新冠肺炎 COVID-19 WHO

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