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川普曾與確診者會面 美股再崩觸發熔斷

聯合報 / 編譯徐榆涵、記者邱宜君陳婕翎楊雅棠／綜合報導
美國總統川普宣布卅天內禁止歐洲旅客入境，圖為發生群聚感染的華盛頓州安養院。 （美聯社）
美國總統川普宣布卅天內禁止歐洲旅客入境，圖為發生群聚感染的華盛頓州安養院。 （美聯社）

世界衛生組織（ＷＨＯ）十一日宣布，新冠肺炎已成為「全球大流行」，近來伊朗和義大利疫情嚴重。世衛祕書長譚德塞敦促國際社會加倍努力控制疫情，並表示積極的措施仍能在控制疫情方面發揮重要作用。

川普：並不擔心這個事情

華盛頓郵報報導，美國總統川普和副總統潘斯上周六在佛州海湖莊園和巴西總統波索納諾的發言人沃恩加登會面，三人還站在一起拍照。巴西官員說，沃恩加登已確診新冠肺炎。白宮記者說，川普表示，他並不擔心這個事情。

世衛的疫情宣示，加上美國限制來自歐洲旅客入境卅天，美國總統川普的財政刺激方案又被認為力道不夠，美股道瓊工業指數十二日早盤重挫兩千點，標普五百指數跌幅超過百分之七觸動熔斷機制，暫停交易十五分鐘。

我再增一例遊歐返國確診

目前全球已有一百一十四國出現新冠肺炎病例，確診病例破十二萬，四千六百多人病故。這是世衛繼二○○九年Ｈ１Ｎ１新型流感疫情後，事隔十一年再度宣告出現全球大流行疫情。

國內新冠肺炎病例也達四十九例，中央流行疫情指揮中心昨天公布新增一病例，患者為北部四十多歲女性，有歐洲旅遊史，二月廿一日經英國轉機至愛爾蘭，三月四日再至比利時，七日自比利時經土耳其轉機，八日返台。入境時無症狀，但返家後頭痛、倦怠及喉嚨痛，十日至醫院就醫並採檢通報，十二日確診，研判在國外感染可能性高。

陳時中：台灣可分享的很多

昨天中央流行疫情指揮中心記者會中，外媒詢問，台灣防疫成果全球有目共睹，是否因此有機會加入ＷＨＯ？指揮官陳時中指出，世衛本就不該拒絕任何人，目前受政治干擾、困惑，拒絕台灣加入是不智的決定。他強調，台灣可以和世界分享的有很多，包括公衛經驗、健保體系及快篩、疫苗或相關製藥、病毒分析能力等。

路透報導，譚德塞十一日在記者會表示：「我們關注到病毒擴散的驚人程度、嚴重程度，及防疫作為不夠。因此我們評估認為新冠肺炎可視為大流行。」

譚德塞：能被控制的大流行

譚德塞強調，稱之為大流行並不會改變世衛對病毒威脅的評估，也不會改變世衛和各國正在進行與應該進行的防疫工作。他推文說，這是首見由新型冠狀病毒引發的大流行，但世衛認為各國仍能改變疫情走向，「這是第一個能被控制的大流行」。

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