快訊

美股早盤道瓊重挫1,700點 再度跌至「熔斷」

在米蘭台人曝封城後情況 4個問答「跟武漢完全不同」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

招募新冠肺炎疫苗受試者！豐厚酬勞曝光 上萬人搶報名

聯合新聞網 / 綜合報導
英國生技公司招募24位志願者測試新冠肺炎疫苗，最終可獲得4000英鎊的酬勞。示意圖／ingimage
英國生技公司招募24位志願者測試新冠肺炎疫苗，最終可獲得4000英鎊的酬勞。示意圖／ingimage

新冠肺炎COVID-19）肆虐全球，各國努力研發疫苗抗疫，英國有間公司招募24位民眾，測試開發的新冠肺炎疫苗，且需在病房隔離14天觀察，受試者最終將獲得4000英鎊（約新台幣15萬元）的報酬，消息曝光，湧入萬名志願者報名參加。

根據外媒報導，英國倫敦的「瑪莉皇后生物企業創新中心」（The Queen Mary BioEnterprises Innovation Centre）招募24名志願者參加疫苗測試，一半的人施打疫苗，另一半的人施打安慰劑（Placebo），並在1個月後以鼻噴劑給予OC43和229E，這兩種無害、僅會引起輕微呼吸道症狀的冠狀病毒株，接著在病房隔離觀察兩星期。

據了解，受試者最高可得4000英鎊的酬勞，需待在病房隔離14天，飲食將由專人配送，每日接受鼻腔檢查，此外隔離期間允許使用電腦、電視、遊戲機，閱讀書籍及攜帶個人物品，來打發時間排解無聊。

瑪莉皇后生物企業創新中心收到超過1萬名志願者報名，但合格率並不高，因為只考慮18至55歲的人群，且吸菸者排除在外，另外已有抗體的人也須排除，同時還要檢測肺部、內臟功能。卡奇波爾（Cathal Friel）博士表示，「我們需要健康個體，才能確定病情獲得控制，也要篩檢人員，才能將病毒提供給會生病的人，這樣可去除多達80％的人。」

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

譚德塞宣布新冠肺炎全球大流行 他狠酸：世界上最慢承認的人

美國禁歐洲旅客入境30天 網見「大漏洞」傻眼：有用嗎？

桃園和中壢誰是台鐵大站？網秀數據喊「答案不意外」

台灣可輸出口罩做為外交？ 網答案一面倒：領完就斷交

相關新聞

新冠肺炎肆虐 全球18艘公主號停航兩個月

法新社報導，美國旅遊公司嘉年華郵輪集團12日宣布，因應新冠肺炎疫情影響，全球所有公主號郵輪將停航60天。

西班牙部長確診新冠肺炎 全部內閣成員採檢

西班牙政府今天發表聲明說，西班牙平等部長孟蒂羅被驗出冠狀病毒陽性，她與同居伴侶「我們可以」（Podemos）黨魁、副總理...

馬來西亞新增9起確診病例 3月14日起禁丹麥人入境

馬來西亞衛生總監諾希山今天宣布，今天新增9起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診病例，目前累積病例...

譚德塞宣布疫情大流行 律師狠酸：世衛是考古機構？

新冠疫情延燒至今已經3個多月，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞11日才鬆口，「新冠肺炎已經進入全球大流行」，引發許多人...

招募新冠肺炎疫苗受試者！豐厚酬勞曝光 上萬人搶報名

新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，各國努力研發疫苗抗疫，英國有間公司招募24位民眾，測試開發的新冠肺炎疫苗，且需在病房隔離14天觀察，最終將獲得4000英鎊（約新台幣15萬元）的報酬，消息曝光，湧入萬名志願者報名參加。

愛爾蘭宣布：全國高中以下及大學停課至3月29日

愛爾蘭政府宣布，全國學校自12日晚間6時開始停課至3月29日，包括高中以下學校、大學及托育中心，以防止新冠肺炎疫情擴大。...

義大利疫情嚴峻 多位台僑表達不擔憂不離開

義大利新冠肺炎確診案例突破1萬2000例，不過多位住在北義重災區的台僑說，他們不擔心也不想離開，超市物資充足，戶外很多人...

美新冠肺炎痊癒者：輕症不用慌張、在家休息喝水

37歲的美國女性施奈德（Elizabeth Schneider）感染新冠肺炎痊癒後向憂心疫情的人分享心得：「不用慌張，想...

冒死看足球？法國3,000球迷無視禁令的「勝利狂歡」

「什麼病毒？巴黎聖日耳曼就是我們的病毒！」2020年3月11日深夜，法國巴黎的王子公園球場外，超過3,000名的瘋狂足球迷，為了慶祝地主足球隊——巴黎聖日耳曼（PSG）——在歐洲冠軍聯賽16強中，逆轉德甲勁旅多特蒙德，而失控、完全無視中央政府防疫命令地在球場外「歡慶勝利」。現場不僅沒有警方阻止，包括內馬爾（Neymar）、迪馬利亞（Angel Di Maria）以及日前一度懷疑自己得了武漢肺炎的姆巴佩（Kylian Mbappé），更是光著膀子唱歌跳舞，極盡能事地刺激數千名受「封場比賽令」無法入場的球迷們繼續狂歡。

歐洲疫情嚴峻！在奧地利不能隨意戴口罩 無醫生證明當心重罰

新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，歐洲多國疫情大爆發，義大利確診病例破萬成為最嚴重的國家，奧地利也有200多人確診，各國人民紛紛搶購防疫物資來自保，但在奧地利可不能隨意地戴口罩，得要有「醫生證明」才行，否則就會挨罰。

新冠肺炎抗疫最前線 伊朗革命衛隊5士兵陣亡

伊朗投入逾10萬武裝部隊對抗新冠肺炎疫情，精英部隊伊朗革命衛隊已有5名士兵在防疫最前線的照護服務中陣亡。社會上出現要求由...

在米蘭台人曝封城後情況 4個問答「跟武漢完全不同」

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，截至12日義大利已有12462例確診、827人死亡。一名在米蘭生活的女網友發文表示「相信在台灣的大家對於義大利的情況感到驚慌，想了很久還是決定來寫關於目前的現況」，分享義大利鎖國、封城後的城中景象，也用四個問題交代義大利目前的情況。

熱門新聞

包機疑發熱女乘客被請下飛機 事後檢查：懷孕了！

好萊塢影星湯姆漢克夫婦 透過IG宣布新冠肺炎確診

WHO：新冠肺炎進入「全球大流行」

不倫小學妹早有跡象？張益贍疑在臉書「數字密碼」告白蔡宜芳

指揮中心記者會外媒英語提問 超強手語翻譯不斷線的秘訣

川普：13日起暫停所有歐洲國家到美國旅遊30天

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。