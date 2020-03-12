招募新冠肺炎疫苗受試者！豐厚酬勞曝光 上萬人搶報名

新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，各國努力研發疫苗抗疫，英國有間公司招募24位民眾，測試開發的新冠肺炎疫苗，且需在病房隔離14天觀察，受試者最終將獲得4000英鎊（約新台幣15萬元）的報酬，消息曝光，湧入萬名志願者報名參加。

根據外媒報導，英國倫敦的「瑪莉皇后生物企業創新中心」（The Queen Mary BioEnterprises Innovation Centre）招募24名志願者參加疫苗測試，一半的人施打疫苗，另一半的人施打安慰劑（Placebo），並在1個月後以鼻噴劑給予OC43和229E，這兩種無害、僅會引起輕微呼吸道症狀的冠狀病毒株，接著在病房隔離觀察兩星期。

據了解，受試者最高可得4000英鎊的酬勞，需待在病房隔離14天，飲食將由專人配送，每日接受鼻腔檢查，此外隔離期間允許使用電腦、電視、遊戲機，閱讀書籍及攜帶個人物品，來打發時間排解無聊。

瑪莉皇后生物企業創新中心收到超過1萬名志願者報名，但合格率並不高，因為只考慮18至55歲的人群，且吸菸者排除在外，另外已有抗體的人也須排除，同時還要檢測肺部、內臟功能。卡奇波爾（Cathal Friel）博士表示，「我們需要健康個體，才能確定病情獲得控制，也要篩檢人員，才能將病毒提供給會生病的人，這樣可去除多達80％的人。」