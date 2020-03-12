歐洲疫情嚴峻！在奧地利不能隨意戴口罩 無醫生證明當心重罰

「什麼病毒？巴黎聖日耳曼就是我們的病毒！」2020年3月11日深夜，法國巴黎的王子公園球場外，超過3,000名的瘋狂足球迷，為了慶祝地主足球隊——巴黎聖日耳曼（PSG）——在歐洲冠軍聯賽16強中，逆轉德甲勁旅多特蒙德，而失控、完全無視中央政府防疫命令地在球場外「歡慶勝利」。現場不僅沒有警方阻止，包括內馬爾（Neymar）、迪馬利亞（Angel Di Maria）以及日前一度懷疑自己得了武漢肺炎的姆巴佩（Kylian Mbappé），更是光著膀子唱歌跳舞，極盡能事地刺激數千名受「封場比賽令」無法入場的球迷們繼續狂歡。

2020-03-12 18:54