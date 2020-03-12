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歐洲疫情嚴峻！在奧地利不能隨意戴口罩 無醫生證明當心重罰

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為奧地利維也納的復活節市場。 新華社
圖為奧地利維也納的復活節市場。 新華社

新冠肺炎COVID-19）肆虐全球，歐洲多國疫情大爆發，義大利確診病例破萬成為最嚴重的國家，奧地利也有200多人確診，各國人民紛紛搶購防疫物資來自保，但在奧地利可不能隨意地戴口罩，得要有「醫生證明」才行，否則就會挨罰。

奧地利的病例雖然不像義大利那麼嚴重，但逾200人感染也不容小覷。有網友在台灣「駐奧地利代表處」臉書上發問說目前奧地利疫情警示升級到第二級，在當地走在路上還是不能戴口罩嗎？對此「駐奧地利代表處」回覆表示「照規定還是不行，但是是否會開罸由執法警察決定，執法警察是否會採彈性做法我們無法保証，也不能代替警方答覆。但通常情況，執法警察很可能會先勸導，不太可能直接開罸！」

事實上，奧地利自從2017年10月1日起實施新法律「禁蒙面法」（Anti-mask law），禁止民眾在公眾場合穿著覆蓋臉部的罩袍，只要在醫院以外的地方戴口罩，或是公眾場所佩戴面具都算觸法，可以依法開罰150歐元（大約台幣5200元）的罰款。民眾若因為生病必須戴口罩，就得請醫生開立證明並且隨身攜帶，以免被警方查到開罰。

新冠肺炎 COVID-19 奧地利

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