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在米蘭台人曝封城後情況 4個問答「跟武漢完全不同」

聯合新聞網 / 綜合報導
在米蘭生活的女網友分享義大利鎖國、封城後的城中景象，也用四個簡單問題交代義大利目前的情況。示意圖。 新華社
在米蘭生活的女網友分享義大利鎖國、封城後的城中景象，也用四個簡單問題交代義大利目前的情況。示意圖。 新華社

新冠肺炎COVID-19）疫情持續延燒，截至12日義大利已有12462例確診、827人死亡。一名在米蘭生活的台灣女網友發文表示「相信在台灣的大家對於義大利的情況感到驚慌，想了很久還是決定來寫關於目前的現況」，分享義大利鎖國、封城後的城中景象，也用四個問題交代義大利目前的情況。

昨（11）日該名女網友陶陶在粉專「Diettao跟著陶陶一起發掘義國美食」發文，對於有人提問「封國？封城？像武漢那樣嗎？」陶陶表示，很多人一聽到封城與封國的時候，第一個反應多半是聯想到當時武漢封城的場景，強制性的將人民關在家或小區裡，不過這一點和義大利完全不同，義大利的封國只能比喻成是短期限的限制出進。

陶陶進一步解釋，畢竟這個政策目前為止只維持到4月3號，並非是大規模的將人民鎖在家裡，人民的基本生活維持不變，還是可以外出工作或購買生活用品，但同時政府鼓勵大家「能待在家裡，就待在家裡」，若真的有重大急事需要出城，則必須申請一張外出單。

第二個問題「會斷糧嗎？」陶陶則表示，到目前為止所有超市都還是照常營業，只不過所有店家需要在晚上六點以後關門，簡而言之，基本的生活機能都能維持，只不過是店家減少了營業的時間。

第三個問題「交通呢？是不是都沒車了？」陶陶提到，「並沒有，目前在市區內的主要交通運輸工具都還是正常的運作」，她進一步說明「除非是要出境，出境得依據義大利緊急法令-所有旅客可自由離境」，但如果是持有效居留證（Permesso di Soggiorno）的台灣學生、台幹或員工原則須受管制直到4月3號。

最後一個問題提到「這段時間在義大利的台灣人該怎麼辦？」陶陶說，由於每個人來義大利的目的不同，若有重大情急的事需要幫忙，可以聯絡在義大利的台灣辦事處，她也說「若沒有重大情急的情況，我們要做的就是保持冷靜，做好自我的防疫工作，定時與台灣的家人報平安，相信在異國他鄉的我們都能一起挺過這次的疫情」。

新冠肺炎 COVID-19 義大利

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