「新冠比流感致命10倍」 國會醫官：全美恐1.5億人感染

世界衛生組織(WHO)11日宣布新型冠狀病毒疫情為全球「大流行」(pandemic)，至今已在114國造成逾4600人死亡，川普政府防疫主管稱新冠肺炎比流感致命十倍，美國疫情會更糟，國會醫官甚至估計全美恐高達1億5000萬人會感染；在投資人擔憂疫情惡化將重創全球經濟，道瓊工業指數暴跌進入熊市。

道瓊暴跌1464點 股市進入熊市

新冠肺炎疫情在全世界各地迅速擴散，川普政府為抗疫將推出的振興經濟方案不明，令投資人擔憂，使得股市11日持續重挫；道瓊工業指數暴跌1464.94點，宣告終結自2009年以來最長的牛市，正式進入熊市。

身為川普政府新冠肺炎防疫主將的國家過敏和傳染病研究所(NIAID)主任佛奇(Anthony Fauci)11日在眾院監督及改革委員會聽證會上表示，新冠病毒在全球迅速傳播，致命威力是季節流感的十倍。

佛奇說：「流感的死亡率是0.1%，新冠病毒死亡率則是流感的十倍。我一直強調我們必須即早做好萬全防備，原因就在這裡。」

「重點就是，狀況將會變得更糟。」佛奇說如果我們沒有立即採取嚴肅的因應對策，接下來會出現的狀況，就是我們遠遠落後在病毒擴散進度的數周之後。」

管制疫區民眾赴美 是美抗疫關鍵

至於接下來美國疫情可能變得多糟？佛奇則說，狀況如何發展將取決於美國是否有能力管制，不讓受到感染的民眾從其他國家入境美國，以及是否有能力可以讓國內疫情獲得控制。

國家廣播公司(NBC)報導，聯邦最高法院及國會駐診醫官蒙納漢(Brian Monahan)10日在一場閉門會議中對參院行政人員簡報時說，估計全美將有7000萬至1億5000萬人感染新冠病毒。

報導指出，這場會議並沒有聯邦參議員參加，只有參院行政人員及兩黨的黨團代表。蒙納漢在簡報中說明如何避免病毒傳播的抗疫之道，包括避免握手。

蒙納漢在簡報中也說，感染新冠病毒的民眾當中，高達80%可望痊癒。

世衛秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)11日在日內瓦表示，這是自2009年豬瘟型流感以來，世衛首次因冠狀病毒宣布大流行病；他說：「過去兩周，中國以外的新冠肺炎案例已增加13倍，遭感染的國家也變成三倍。」他預期未來幾周疫情將進一步擴散，遭感染的國家、人數與死亡病例都會再度攀升。

有鑑於此，譚德塞表示，世衛對擴散程度與嚴重深感擔憂，也對世界領袖因應疫情爆發的無所作為感到驚慌，「因此我們評估新冠肺炎可被視為大流行。」不過譚德塞提醒：「將新冠肺炎稱為大流行不會改變世衛對疫情的風險評估，也不會改變世衛的行動。」