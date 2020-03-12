義大利疫情哪國傳入？ 米蘭專家直指來自「德國」

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球不斷擴大，尤其歐洲地區在近期不斷爆出確診病例，令外界擔憂是否會爆發更大型的感染，而目前除了中國以外感染最嚴重的就是義大利，對此義大利總理孔蒂9日時緊急宣布全國封鎖。於此同時，一米蘭科學團隊指出義大利的新冠肺炎病毒並不是從中國傳入，而是從德國而來。

根據「路透社」報導，自從2月21日義大利倫巴底北部首次發現新冠肺炎病毒以來，科學家們就不斷在尋找「零號病患」，雖然許多專家認為病毒是從中國傳入，但米蘭研究團隊透過將義大利對新冠肺炎病毒的基因測序和一月份德國出現的病例相匹配，發現義大利「零號病患」尚不能確定是歐洲疫情大爆發的根源。

該研究團隊負責人、米蘭薩科醫院傳染病科主任蓋利（Massimo Galli）表示，「最接近該序列的分支和可能是早於其他分支的序列，來自於1月19日至22日之間在慕尼黑感染的人」，他表示這位德國患者在與來自上海的人接觸後就已經感染了新冠肺炎，而義大利的疫情爆發始於1月25日至26日之間，在北部城鎮科多諾（Codogno）診斷出首例患者之前就存在。

蓋利說「我們可以想像，一個從慕尼黑感染者身上感染到新冠肺炎的人士，毫無症狀的來到了義大利，以及病毒首次被傳播開來的地點。」