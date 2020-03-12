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譚德塞宣布新冠肺炎全球大流行 他狠酸：世界上最慢承認的人

聯合新聞網 / 綜合報導
世界衛生組織總幹事譚德塞宣布，新冠肺炎疫情「全球大流行」。法新社
世界衛生組織總幹事譚德塞宣布，新冠肺炎疫情「全球大流行」。法新社

新冠肺炎COVID-19）疫情持續延燒，全球112國出現確診病例，世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）昨（11）日開記者會宣布，新冠肺炎疫情「全球大流行」，對此，時事評論員周偉航臉書狠酸譚德塞，「可能是世界上最慢承認這件事的人」，引來許多網友認同和大讚。

世界衛生組織總幹事譚德塞宣布疫情已成為全球大流行，並預期將進一步擴散，這個傳染病在全球病例逼近12萬人，已奪走4000多條人命，他呼籲各國面對這場公共衛生危機，每個人都必須參與戰鬥。周偉航對此發文，最後開酸譚德塞是「世界上最慢承認這件事的人」。

貼文一出，許多網友按讚留言，「怎麼還有辦法擔任這職務，太離譜了」、「地球上最後承認的人吧！」、「他還能坐在這位置，WHO真的需要加入嗎？」、「可能拿到習大大給的封口費了，終於不用再演戲」、「譚德塞只有這次講實話…」。

自從疫情爆發以來，世界衛生組織多次親中言論引來外界批評，之前譚德塞指出全球大流行的威脅「非常真實」，但尚未達到全球大流行的標準，並強調這將是史上首個可控制的大流行，直到昨日才鬆口承認新冠肺炎進入全球大流行。

新冠肺炎 COVID-19 WHO 周偉航

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