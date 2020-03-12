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我增歐洲境外移入新冠肺炎確診 曾旅遊愛爾蘭、比利時

第二批武漢專機台商280陰性 還有81人檢體結果未出爐

新冠肺炎疫情大爆發 義大利讓世界學到了什麼？

德國之聲 / 德國之聲
義大利12日確診人數來到12462例，病亡人數也來到827人。死亡率大概維持在4%左右，比之前中國新冠肺炎致死率2%還要高上許多。 歐新社
義大利12日確診人數來到12462例，病亡人數也來到827人。死亡率大概維持在4%左右，比之前中國新冠肺炎致死率2%還要高上許多。 歐新社

義大利12日確診人數來到12462例，病亡人數也來到827人。死亡率大概維持在4%左右，比之前中國新冠肺炎致死率2%還要高上許多。不過為什麼義大利疫情會如此失控？

只關注中國因素 錯失防疫黃金時間

1月底中國疫情已經相當嚴重時，義大利一開始只有3人確診，其中2人還是中國遊客。義大利在第一時間實施中國旅遊禁令。

當時義大利總理孔蒂還信心滿滿地認為，義大利是歐盟裡最積極防疫的國家。他以為切斷了跟中國的聯繫就沒問題，卻乎略了社區感染的可能。

許多專家分析，義大利北部應該早在一月中就有本土感染，當時陸陸續續有發燒的病人求診。《時代雜誌》報導，倫巴第大區科多尼奧市一家醫院的急診室負責人Stefano Paglia告訴媒體，早在第一個確診案例出現前，他所在的醫院就出現肺炎病人突然增加的狀況。但是這些案例當時都被當作是一般的流感來處理。

《衛報》也提到，被稱為義大利本土頭號病人的38歲男子，曾多次求診都未被發現確診。在跟中國沒有任何關係下，當局拖了36個小時才讓他接受檢測，他在這段期間感染了許多人，包括醫療人員。

人口老化加上醫療資源不足

美媒CNBC引用義大利防疫總指揮Angelo Borrelli的報告，義大利45%病亡的人年紀在80到89歲之間，32%是70幾歲，還有14%是超過90歲，60歲到50歲大約是5％。英國《衛報》報導，因為義大利人口老化嚴重，65歲以上的人口佔23％左右，感染幾率和出現重症的可能性也相對較高。

此外根據《時代雜誌》，雖然義大利有全民健保，但是經費一直短缺。國家公衛預算只佔國民生產毛額的6.8%，比法國和德國等歐盟國家都來得少。

這種情況下，加上突如其來的新冠肺炎病人潮，確診病人只能也被安置在醫院的手術室、走廊和恢復室。只有少數的病人可以待在負壓病房，或有機會使用通風設備跟呼吸器等設施。醫療和照顧人員也嚴重不足，甚至傳出感染狀況。如果病人再繼續倍增，義大利醫療體系將面臨崩潰。

誤以為旅遊禁令或封城萬無一失

此外，根據《紐約時報》專欄作家Beppe Severgnini 的分析，義大利引以自豪的中國旅遊禁令可能也有問題。看似大刀闊斧的舉動，卻可能讓政府因此大意，忽略更多人可能自第三國飛往義大利。許多旅客因為怕入關受阻，也沒有主動通報旅遊史，導致一開始難以確定感染源到底來自何方。

在義大利狀況持續惡化下，美媒CNBC引用JP Morgan經濟學家Marco Protopapa的觀察，他說目前倫巴第和威尼托大區的地方官員建議要用「武漢模式」(wuhan-style)，強制管理進出。但倫敦衛生與熱帶醫學學院教授John Edmunds告訴路透社，封城只是暫時有效，無法長久，只能讓蔓延的時間減緩。

世界學到什麼？

義大利前總理Matteo Renzi 說的，義大利也許就是歐洲的實驗品，告訴大家要怎麼對抗疫情。而我們可以從中了解，病毒已傳播到世界各地，旅遊史只是參考的指標，不是絕對。群聚和社區感染是真正疫情爆發的指標。

就目前疫情和義大利的經驗看來，人口老化的國家需要特別小心。此外，面對流感和新型病毒不斷出現，各國公共衛生和醫療資源的預算應該是上升而不是下降。

最重要的是，沒有任何一種防疫措施是完美的。最好的抗疫方式還是減少人與人間的接觸，並確保正確洗手與積極配合各項政府指示。

本文章由德國之聲授權提供】

新冠肺炎 COVID-19 義大利

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