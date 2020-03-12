義大利計程車司機開車開到哭 口中喊著媽媽他翻譯後秒鼻酸

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，截至12日義大利已有12462例確診、827人死亡，為中國大陸以外疫情最嚴重的國家，義大利總理孔蒂昨（11）日下令除了藥局、生鮮蔬果超市可以營業外，其餘商店都要關閉14天，影響許多民眾，有一名計程車司機甚至擔憂到邊開車邊哭。

根據「ABC News」報導，義大利疫情爆發後，「全世界都在問，為什麼是義大利，我們也在問同樣的問題」，一位外國記者在搭乘計程車前往幾場時，遇到一名四、五十歲的司機，用義大利語訴說著封城後的心情。

該名記者用Google翻譯詢問並了解當地情況，卻聽到司機口中一次又一次不停重複著「媽媽」，事後記者才知道這名司機年長的母親因為封城的關係，在其他城鎮被限制出入，也無法去探望他們，這讓他非常擔心，因為他的父母親正是感染新冠肺炎的高危險族群。

根據報導，從過去中世紀到近代，不少大規模的流行傳染病都在歐洲造成大量人口的死亡，而義大利人口老齡化程度位居世界第二，這次新冠肺炎疫情對80歲以上的老年人造成極大的威脅。在不少義大利的小鎮裡，鄰居、親友之間非常親密，容易造成群聚感染，於是病毒在老年人口中迅速傳播。

報導中提到，「有一種感覺，該病毒超越了義大利人的抵抗能力，無論採取什麼措施，但病毒都領先了一步」。義大利已於11日進入國家緊急狀態，希望能有效抑制病毒的蔓延。