美國禁歐洲旅客入境30天 網見「大漏洞」傻眼：有用嗎？

新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，歐洲各國感染人數不斷攀升，為了防堵疫情擴散，美國總統川普昨（11）日緊急宣布，30天內禁止所有歐洲人進入美國，但有網友發現這項限制不包含英國，讓人不禁擔憂是否會成為防疫缺口。

美國確診人數逾1281人且超過38人死亡，分布在41州和華盛頓特區，面對疫情的威脅，川普發表最新旅遊禁令，宣布從3月13日開始，美國將禁止歐洲人民入境，為期30天，但上述禁令不包含英國。

消息曝光，有人在PTT發文指出，美國如果擔心歐洲疫情失控，為何特別排除英國在外，貼文一出立刻掀起網友熱議，「川普到底什麼邏輯，英國不是歐洲的越洋門戶嗎？」、「限歐盟的話沒英國合理，可是也不是只有英國不在歐盟啊！」、「斷歐洲航線…這前所未有吧！」、「英國不在此限，那有封跟沒封一樣」、「英國確診456例8人死亡，比很多歐陸國家嚴重，這樣還不禁？」、「英國明明也是大毒窟」。

不過，也有人提出不同看法，「英國目前再恐怖也沒有歐陸恐怖」、「那台灣可以跟進嗎？現在的狀況真的怕」、「主要是針對歐盟吧！誰叫他們有義大利」、「台灣要好好考慮，畢竟歐洲開始炸了」、「歐洲沒邊境，太難管了」。