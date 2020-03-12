中東難民遭汙名化 恐成防疫大漏洞
流落於中東各國的難民恐是防疫的巨大風險！在敘利亞境內的620萬名難民，不但缺乏加護病房，某些難民營甚至連水都沒有；黎巴嫩政府因拒絕設立正式的難民營，導致境內的150萬名難民無法享有醫療服務。歐盟外交事務委員會的維爾德格爾也指出，目前歐洲的極右派正對難民進行汙名化。
無法追蹤具風險
根據《德國之聲》和《衛報》報導，流落中東各國的敘利亞難民，曾是各國政治角力的籌碼，如今已成為疫情當前極為危險的族群。日前希臘的勒斯博島爆出新冠肺炎的確診案例，由於島上收容約2萬人的毛利亞難民營，原本的衛生和醫療條件就不佳，立即激起了群眾的恐慌。
在敘利亞境內高達620萬名難民，其中近來飽受政府軍轟炸的易德利卜省最為嚴峻。敘利亞裔美國人醫學會的宣傳官員哈里菲表示，當地缺乏加護病房，也沒有可進行隔離的醫院，某些難民營甚至連水都沒有。WHO發言人霍爾多森也指出，敘利亞的醫療體系十分脆弱，恐怕沒有能力進行檢測和應對可能到來的疫情。
目前黎巴嫩共有61例確診，但政府自從敘利亞內戰以來就拒絕設立正式的難民營，導致境內的150萬名難民流離失所，無法享有醫療服務，歐盟外交事務委員會的維爾德格爾擔心，由於難民沒有註冊因此無法追蹤，將存在巨大的風險。
在約旦的難民營情況則稍好一點，聯合國難民署在約旦的發言人哈瓦里指出，難民營內的防疫措施已比照營外，然而由於營內擁擠的狀況，若發生感染恐會傳播相當迅速，對此，營外的醫院已嚴陣以待。
被極右派汙名化
同時在歐洲，難民正面臨被極右派團體汙名化的命運。《InfoMigrants》報導，德國的極右派政黨另類選擇黨成員還曾前往希臘對難民開槍。維爾德格爾指出，極右派團體將難民描繪成帶來所有邪惡和疾病的人，以試圖引發恐慌。
「現在討論難民議題必須更加注意用詞。」維爾德格爾表示，本來歐洲對難民的討論就存在分歧，若有人宣稱現在不是接納難民的時刻，可能會將討論變得很負面。
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