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誤傳湯姆克魯斯確診新冠肺炎 民進黨女立委臉書道歉

聯合新聞網 / 綜合報導
同為「湯姆」搞錯人，民進黨立委林楚茵質詢時誤將湯姆漢克斯(左)，口誤為湯姆克魯斯(右)確診新冠肺炎。路透
同為「湯姆」搞錯人，民進黨立委林楚茵質詢時誤將湯姆漢克斯(左)，口誤為湯姆克魯斯(右)確診新冠肺炎。路透

正在澳洲拍攝《貓王》傳記片的美國知名影星、奧斯卡影帝湯姆漢克斯（Tom Hanks）今(12)日透過Instagram宣布自己和妻子皆已確診感染新冠肺炎。然而，民進黨立委林楚茵在質詢時卻一度口誤稱是美國另一位知名影星湯姆克魯斯(Tom Cruise)染疫，讓她趕緊在臉書澄清致歉。

前電視台主播、現為民進黨立委林楚茵在臉書PO文表示：「本席向所有喜歡湯姆克魯斯的影迷道歉，是湯姆漢克染上武漢肺炎，我在質詢的時候口誤惹，#此湯姆非比湯姆，#拍謝啦，#願大家平安」。

對此網友紛紛留言表示，「委員，您累了嗎？」，林楚茵親自回應：「是的！唯一回家檢討」。「向委員報告，此湯姆非彼湯姆」、「傻傻分不清」、「李奧納多皮卡丘表示：我能理解」；但也有網友稱讚林楚茵，認為立委「說錯話馬上道歉，是個好委員」。

湯姆漢克斯在IG上透露，自己與妻子人在澳洲，皆出現發燒，身體疲憊痠痛症狀，檢測後呈陽性確診反應。經紀人也證實此消息。

湯姆漢克斯 湯姆克魯斯 民進黨 新冠肺炎

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