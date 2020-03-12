國泰空姐感染新冠肺炎！空勤人員豁免檢疫高危 醫籲隔14天再執勤

國泰航空一名22歲空姐確診感染新冠病毒肺炎，她曾於3月7日由西班牙馬德里往香港CX320航班上執勤，該航班另一名東莞男乘客也確診，被列為境外輸入病例。立法會議員譚文豪建議生署應制定程序及步驟，應對航班有乘客確診的跟進安排。

香港01報導，因應疫情，國泰已減少九成內地航班，以及盡量減少機組人員在內地過夜，但海外航班則維持以往機組人員過夜的做法。傳病科醫生認為，在全球疫情大爆發下，機組人員不應該豁免，航空公司亦應該安排機組人員每次當值相隔14天。

國泰空服員工會表示，疫情爆發至今，不明白政府為何將機組人員列入檢疫豁免人士，也不滿國泰至今未有增加機組人員的防護裝備，每程機只向每機組人員派發一個口罩。

據報導，染疫的國泰空姐曾飛馬德里，而其馬德里往香港的CX320航班上，另有一名內地留學生同樣確診，當局估計，空姐或與留學生一同在西班牙感染。雖然港府已對馬德里發出紅色旅警，前往該區回港隔離14天，不過機組人員卻不需要隔離。

今次事件反映規例出現漏洞？感染及傳染病專科醫師曾祈殷直言，機組人員不應該豁免隔離，「現時疫情在全球大爆發，機組人員十分高危。」他說機組人員無論是否離開飛機或機場，抑或是否過夜停留，均不會減低受感染的風險，因為同樣是進入疫區。

曾祈殷建議航空公司，每次回港的機組人員需相隔14日再當值，以保障機組人員及乘客的健康；就今次事件，難確定空姐何時染病，「追蹤病源或者密切接觸者都十分困難，因為病發前亦已經可以『播毒』」。

香港電台報導，議員譚文豪建議生署應制定程序及步驟，包括通知所有乘客機上已有人確診新型肺炎，並交代是否需要被送到檢疫中心強制檢疫14日。