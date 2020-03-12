新冠肺炎疫情爆恐慌性購買？國外好市多驚見有人在買棺材

新冠肺炎(COVID-19)疫情延燒，許多國家的民眾爆搶民生物資，有人發現，近來好市多（Costco）的賣場上，有人買的是棺材，該名國外網友PO照後表示，這無疑是「恐慌性購買」。PO文一出，有2.1萬按讚，4.5萬人分享。有網友開玩笑說，若新冠肺炎檢測後呈陰性，可不可以退貨。

目前台灣好市多並無引進該類型的棺材，僅在美、加、澳洲的好市多才有販售。目前有4款顏色可供挑選，且有網友在比價後，發現好市多的售價比殯儀館的價格還要便宜，幾乎便宜一半，最便宜的價格僅899.99美元(約新台幣2萬7000元)，並且號稱在3天內就能宅配到府。

為了便於出貨，凡向好市多購買棺材者，必須提供死者的姓名，並附上殯儀館的地址等資料才能出貨，好市多針對棺材的商品品項，還有另一套比較嚴謹的退貨條款，必須致電或寄電子郵件到好市多，才能完成退貨手續。

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散全球，包括好市多（Costco）、沃爾瑪（Walmart）和塔吉特（Target）在內的幾家零售商，開始出現貨架上空蕩蕩的景象，無論是衛生紙、口罩、酒精和穀物麵食等物品都皆被一掃而空。