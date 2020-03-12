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為何西班牙疫情飆高？當地政府「防疫公告」一看大家全傻了

聯合新聞網 / 綜合報導
西班牙近來疫情升溫。 美聯社
西班牙近來疫情升溫。 美聯社

新冠肺炎(COVID-19)疫情在全球持續蔓延，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也終於在日內瓦記者會確認視2019冠狀病毒疾病為「大流行」，預期疫情將會進一步擴散，近日歐洲除了義大利疫情嚴重外，也有人問到鄰國的「西班牙為什麼疫情大爆炸呢？」同時原PO也發了一張當地的疫情宣導圖，網友一看都傻眼了。

近來歐洲新冠肺炎災情升溫，網友在PTT《nCoV2019》發文問道「西班牙為什麼疫情大爆炸呢？」他貼了一張西班牙政府關於新型冠狀病毒(COVID-19)傳染並通知宣導，上面寫著「致來自風險地區的乘客，受到新型冠狀病毒COVID-19的影響，如您的出發地為風險地區，自抵達西班牙之日起，請您遵從以下建議，如身體健康狀況良好，請繼續正常生活(家庭、工作和學習生活)、在離開中國後的14天裡自我監控建康狀況、期間如出現急性呼吸感染狀況，如發燒、咳嗽或感覺缺氧，您應留在住所或住所內，並且撥打電話112，報告您的旅遊史和相應症狀。」

原PO也開玩笑指出「我覺得西班牙爆的那麼快，除了因為有好隊友義大利，政府功不可沒阿！西班牙政府教大家，如果你從疫區回來，請繼續跟同事朋友家人正常互動」。

網友看到也相當傻眼「西班牙發燒咳嗽感覺缺氧是打救護車電話喔」、「我比較好奇挪威怎麼會炸成這樣，離搖滾區這麼遠，怎麼還會超過500例」、「你做好準備了嗎?不能帶病毒回來喔」、「歐洲和美國都被義大利拖累的吧，一堆去度假的」、「我3個西班牙同事(總共四個)，還是都覺得流感而已xD」、「聽說西班牙只是不驗，根本就很嚴重了」、「太扯了」。

目前西班牙新冠肺炎確診1695例，死亡人數35例，是歐洲國家除了義大利外第二嚴重的國家。

西班牙的防疫公告讓人看了很傻眼。 圖／PTT
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新冠肺炎 COVID-19

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