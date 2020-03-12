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WHO：新冠肺炎進入「全球大流行」

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梅克爾示警 六成德人將染疫

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電

德國總理梅克爾10日示警，隨著新冠肺炎疫情在歐洲升溫，一旦疫情失控，德國可能會有5,800萬人染疫，占總人口的比率達到六至七成。目前德國已出現逾1,400個確診病例，致死病例則有2例。

外媒Blid報導，知情人士透露，梅克爾在基督教民主黨的國會小組會議上，向議員提出未來可能感染新冠肺炎的數據。梅克爾並表示，將視疫情的發展，決定是否取消更多大型集會，包括延後國會議程。

不過，德國衛生部長史巴恩在會中指出，約80%的感染患者並未出現症狀。只是，如果在歐洲無法在全面擴散前研發出該病毒的疫苗，梅克爾的預測就很可能成為現實。

柏林病毒學家卓斯登的預測數字與梅克爾的預測相呼應，不過他也補充表示，這樣的總數可能需要兩年或更長時間才能達到。

新冠肺炎疫情在歐洲迅速擴散，世界衛生組織（WHO）警告，歐洲地區已有30多國出現人傳人感染。

新冠肺炎 COVID-19

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