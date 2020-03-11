快訊

一張圖估出8國「病例增長」！網見這疑點：日本不簡單

中職／開季不排除再延賽 吳志揚透露可能時間點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一張圖估出8國家「病例增長」！網見這疑點愣住：日本不簡單

聯合新聞網 / 綜合報導
新冠肺炎肆虐日本，不少民眾出門都有戴口罩，近日也有網友分享一張「病例增長曲線圖」，顯示日本境內病例增長速率有減緩趨勢。圖／路透社
新冠肺炎肆虐日本，不少民眾出門都有戴口罩，近日也有網友分享一張「病例增長曲線圖」，顯示日本境內病例增長速率有減緩趨勢。圖／路透社

新冠肺炎蔓延全球，除了鄰近亞洲地區疫情嚴峻，歐美、中東等國的確診病例也迅速攀升，義大利更是疫情危急到宣布封國。近日有網友分享一張8個國家的「病例增長曲線圖」，不少網友認為日本的增長曲線相當詭異，引發討論。

有網友在PTT分享一張新冠肺炎的「病例增長曲線圖」，貼文解釋這一張圖是到3月9日為止，往前推25天的病例增長情況，「縱座標的人數以指數形式表示，所以流行病學的病例增長模型來看，其在log座標上表現出來的就是一個線性增長，也就是羅吉斯迴歸」。

原PO表示，義大利每天的新病例以33%的增長速率不斷攀升，而德國、法國、西班牙、美國、瑞士、英國等國家，也沿著相同的增長比率增加，「但卻有一個國家非常神奇的不在這個趨勢裡，那就是日本」，原PO也表示，其實許多外國網友對日本病例增長速率減緩看法兩極。

德國、法國、西班牙等國家的病例增長速率，沿著和義大利相同的33%成長參數攀升，但日本是例外。圖翻攝自PTT
德國、法國、西班牙等國家的病例增長速率，沿著和義大利相同的33%成長參數攀升，但日本是例外。圖翻攝自PTT

有外國網友認為「日本人不握手或親吻，而是更正式地打招呼」，因為他們紀律嚴明，遵守規則，與大多數文化相比，很少有身體接觸；但也有人持反面看法，認為日本有些醫院拒絕給病人做檢查，第一是為了降低感染人數，第二是如果真的有病患確診，也意味著醫院要對他們的健康負責，醫院沒有疫苗，就不會冒這個風險。

貼文一出，許多網友紛紛留言「日本這個斜率真的讓人無法相信」、「基本上歐美當然覺得日本過關，但要是在台灣日本官員早該下台了」、「日本蓋牌歸蓋牌，死亡數沒暴增也不簡單」、「日本就是抓準輕症自癒和公衛減少黑數」。

新冠肺炎 COVID-19 義大利 PTT

相關新聞

一張圖估出8國家「病例增長」！網見這疑點愣住：日本不簡單

新冠肺炎蔓延全球，除了鄰近亞洲地區疫情嚴峻，歐美、中東等國的確診病例也迅速攀升，義大利更是疫情危急到宣布封國。近日有網友分享一張8個國家的

防堵新冠肺炎 泰國今暫停對台灣落地簽證

泰國內政部表示，為防堵新冠肺炎疫情，泰國今天暫停對包括台灣等多個國家和地區核發入境落地簽證，另也取消韓國等3地入境泰國的...

入境泰國旅客須提供手機號 管控新冠肺炎疫情

為預防新冠肺炎疫情擴散，明天開始，所有入境泰國的人都要提供手機號碼和電子郵件給泰國政府以供追蹤，不願意提供的人將會被拒絕...

駐處證實 泰國將暫停對台灣等18國落地簽

新冠肺炎疫情延燒，泰國政府今天宣布取消19個國家和地區包括台灣在內的落地簽證措施。我駐泰代表處晚間證實，泰國內閣會議昨天...

印尼首例新冠肺炎患者病逝峇里島 為英國籍女性

印尼今天通報首例新冠肺炎患者病逝案例。峇里島官員指出，患者是一名53歲的英國籍女性，11日凌晨在峇里島的一間醫院過世

哈利波特男星新冠肺炎確診？ BBC斥假新聞

網路假新聞無奇不有！英國廣播公司BBC報導，有冒稱是BBC News Breaking和@BBCNewsTonight的...

馬來西亞新冠肺炎確診新增20起 累計149例

馬來西亞今天新增20起新冠肺炎確診病例，累計已達149例。目前有26人出院，暫無死亡紀錄

至尊公主號乘客下船 逾百名英國人搭機返國

「至尊公主號」郵輪有乘客確診新冠肺炎，暫停美國加州外海後9日停靠奧克蘭港，進行下船作業。英國政府今天表示，郵輪上的英國籍...

中東幾乎全面淪陷！土耳其傳新冠肺炎首例

新冠肺炎疫情在中東蔓延，土耳其今天也通報確診首例，地理上的中東地區只剩下敘利亞、葉門、賽普勒斯還沒有通報病例

泰國新增6起新冠肺炎病例 機場移民局官員也確診

泰國今天宣布新增6起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診案例。其中2例是在機場工作的泰國男子，2例中有...

新增境外移入案例 越南新冠肺炎疫情累計35確診

新冠肺炎疫情蔓延全球，數週前越南當局宣布境內確診數僅有16例且全數治癒，但越南衛生部今天表示，由於新增來自歐洲地區的境外...

馬來西亞3月13日起 禁義大利、伊朗、韓國人入境

馬來西亞新任衛生部長阿漢峇峇表示，2019年冠狀病毒疾病疫情全球蔓延，內閣決定禁止所有義大利、伊朗與韓國公民入境或轉機，...

熱門新聞

11人未報到、18人不配合檢疫！第二批武漢返台包機出狀況

圖表看疫情／新冠肺炎疫情延燒逾百國 看全球最新數據整理

民眾黨蔡宜芳、張益贍被傳上摩鐵 柯文哲被酸又酬庸

第二批武漢包機延誤！1旅客體溫過高 又滑回停機坪處理

女兒與「保姆」張益贍被爆上摩鐵 父：蔡宜芳不可能主動

民眾黨不倫戀被酸爆 黨中央急切割：張益贍被停權

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。